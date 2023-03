GEOTOURISME AU MAROC :

LE MAROC ACCUEILLE LA 10ème CONFERENCES

DES GEOPECS DU MONDE A MARRAKECH ET AZILAL

(INTERVIEW)

Réalisée par Mohammed Drihem

La Ville Ocre de Marrakech et celle d’Azilal au cœur du Haut Atlas central accueilleront la 10ème Conférence internationale des Géoparcs mondiaux de l’UNESCO et ce, du 05 au 13 septembre 2023 prochain avec la forte participation de plus de 1.500 personnes représentant 50 pays et 177 Géoparcs à travers le Monde.

Tout ce beau Monde est à cette conférence internationale qui se veut un espace de rencontre et d’échange des connaissances et des expériences sur la création de l’univers et le fonctionnement des Géoparcs.

Cette conférence verra notamment la tenue du Conseil des Géoparcs mondiaux de l’UNESCO qui est chargé d’évaluer les candidatures des Géoparcs mondiaux de l’UNESCO et qui joue un rôle clé de conseiller auprès du directeur général de l’UNESCO sur la stratégie, la planification et la mise en œuvre des Géoparcs mondiaux de l’UNESCO.

Pour plus de détail sur cet évènement phare tant attendu à Marrakech et à Azilal nous avons abordé le Président de l’Association Géoparc M’Goun Driss Achbal le précurseur de cet évènement qui a bien voulu nous accorder cette interview.

Question : Le Géoparc M’Goun c’est 5700 km², englobant 15 communes, premier Géoparc du Maroc, de l’Afrique et du monde arabe labélisée « Unesco Global Geopark » par l’UNESCO en septembre 2014. Où en est aujourd’hui et quel bilan faites-vous de ces 09 années de label UNESCO pour le Géoparc M’Goun ?

Driss Achbal ; Pour c’est neuf ans de labellisation du Géoparc M’Goun, il y’a lieu de souligner qu’en 2022 on a reçu des experts de l’UNESCO venus en mission d’une semaine sur le territoire pour revalidation avec des équipes et on a eu à l’unanimité le green card qui certifie que notre Géoparc a rempli en totalité les closes du cahier de charge de l’UNESCO et du Global Geoparks Network pour être revalidé en tant que Géoparc UNESCO. Tous ce qui est stipulé dans le cahier de charge en matière de géo tourisme, de géo éducation, de développement de l’économie sociale et solidaire, de préservation du patrimoine culturel et géologique du territoire du Géoparc et en terme de communication a été revalidé pratiquement à 100% et on est fier d’être revalidé pour la troisième.

D’autre part, il y’a lieu de souligner que depuis la création de l’Association Géoparc M’Goun en 2005 avec son comité scientifique et son équipe opérationnelle, tout un effort a été déployé depuis que nous avons assumé la responsabilité de la présidence de l’association du Géoparc en novembre 2019 même si notre mission a coïncidé avec les restriction sanitaire du COVID19 mais on a beau travaillé et beaucoup de choses ont été réalisées sur le territoire du Géoparc tels que l’achèvement des travaux scientifiques du musée du Géoparc, la mise en place du siège de l’association qui est la maison du Géoparc au niveau d’Azilal, la nomination d’une directrice du Géoparc avec une équipe opérationnelle et un budget avec un plan d’action annuel qu’on exécute pratiquement à 100%.

Aujourd’hui le Géoparc est devenu un acteur incontournable en matière de développement territorial et en matière de développement durable au niveau du Géoparc et vous avez suivi avec nous (en tant que partenaire Ski Club Ifrane) pas mal d’actions dont la création d’un Club Géoparc M’Goun pour les sports nautiques et de montagne avec deux associations respectives spécialisées l’une en sports nautiques et l’autre dans les sports de montagne et beaucoup de travail a été fait au niveau des infrastructures de base telle que la mise en place d’une Via ferrata, la construction en cours de trois autres maisons du Géoparc pour plus de visibilité dans notre projet et aussi le projet de construction d’une école d’escalade à Taghia et d’une école des sports nautiques à la cathédrale et l’ouverture d’un centre d’interprétation des gravures rupestres au niveau de Tizi Tirghiste et l’organisation du premier marathon du Géoparc à Azilal avec la marathon de l’Atlas d’Ait Bouguemez entre autres actions menées par l’association notamment à l’international.

Question : Qu’est-ce qu’il faut pour être labélisé Géoparc UNESCO au Maroc sachant qu’il n’y a que deux Géoparcs actuellement ?

Driss Achbal : Pour être labélisé afin de devenir membre de la famille Global Géoparks Network, c’est en fait un cahier de charge qui stipule un certain nombre règles et de normes à respecter par le projet Géoparc (les aspects Géoparc) il faut avoir un territoire bien déterminé cartographiquement parlant, un inventaire scientifique de géo sites ou de sites d’interet géologique culturel patrimonial ou géomorphologique existant sur le territoire avec des fiches techniques a réalisées par le comité des scientifique, une structure de gestion tel le conseil provincial, une société de développement régional ou local soit une association de développement chargée de la gestion du territoire

Dans un autre volet, il faut qu’il y’est une structure opérationnelle de gestion avec une équipe opérationnelle chargée de la gestion du Géoparc et avoir un budget avec un plan d’action annuel à exécuter avec des rapports a soumettre avec le dossier de candidature.

Sur la partie scientifique aussi, l’ensemble des géo sites inventoriés doivent être visibles à travers des panneaux de communication scientifique à mettre sur le géo site pour que les scientifiques et les touristes qui viennent sur le territoire puissent avoir l’information sur place

Sur la partie géo éducation, la structure de gestion du Géoparc doit avoir un certain nombre de projets de partenariat avec les établissements scolaires tout niveau confondu et les universités pour organiser un certain nombre d’évènements annuellement intégrés dans le plan d’action pour la sensibilisation et pour l’éducation à l’environnement et pour faciliter l’accès à l’information aux élèves, aux étudiants, aux stagiaires et aux chercheurs

Sur la partie économie sociale et solidaire aussi, la structure de gestion doit travailler avec les partenaires locaux pour promouvoir le concept et le rendre facile à toute la population locale qui vivent sur le territoire car l’objectif principal c’est de faire bénéficier la population locale des richesses de son patrimoine et ses ressources locales en développant le tourisme écologique solidaire, l’économie sociale et solidaire à travers le développement d’un réseau de partenaires, de coopératives, d’associations et de médiateurs locaux accrédités par l’association Géoparc pour faciliter la communication, le développement des sports de montagne et accompagner les jeunes locaux pour avoir des certificats et diplômes leur permettant d’organiser des activités sportives au niveau local pour rendre le territoire plus attractif.

Actuellement la famille global geoparks Network compte 177 Géoparcs. L’Afrique malheureusement n’en compte que deux un en Tanzanie et le Géoparc M’Goun au Maroc.

Question : Quel rôle pour le Géoparc M’Goun pour le développement de ce concept développé par la National Geographic Society qu’est le géo tourisme pour valoriser un tourisme qui préserve et valorise le caractère géographique d’un lieu : son environnement, son patrimoine, sa beauté, sa culture et le bien-être de ses résidents ?

Driss Achbal : En plus de ce qui a été dit auparavant concernant le rôle joué jusque-là par le Géoparc, j’ajouterai que notre projet a mis en place beaucoup d’initiatives, beaucoup de conventions et de partenariats avec les collectivités territoriales -15 communes sont partenaires du Géoparc- , le conseil de la Région, 43 coopératives locales , plus de 44 associations locales dont l’association des guides de montagne et celle des propriétaires de Gites.

Nous avons signé aussi plusieurs partenariats avec les opérateurs touristiques dont des agences de voyage et des tours opérateurs et transporteurs touristiques, des conventions aussi avec des universités nationales et internationales, des convention de jumelage avec la massif des Vosges en France et avec Hateg en Roumanie et un troisième jumelage avec le cliffs of fundy Géoparc Mondial UNESCO au Canada.

Dans la foulée de tout ça, le Géoparc travaille en étroite collaboration avec la fédération Royale Marocaine de Rafting que nos jeunes pratiquent à Oued Ahensal, on prépare le trophée du Géoparc M’Goum du Rafting d’ailleurs ; on travaille aussi sur les projets respectifs de création de l’école d’escalade de Taghia, de production du safran et la construction de la maison du safran sur le territoire en plus du projet en cours pour la construction de la maison de l’économie sociale et solidaire à Azilal en plus d’autres projets qui font de le Géoparc est devenu un acteur et un vecteur du développement territorial.

Question : le 11 décembre 2019, Journée internationale de la montagne, l’Unesco a inscrit l’alpinisme sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité. Que pensez-vous de cette reconnaissance sachant bien que le Géoparc M’Goun et notamment Taghia est tout indiqué pour la pratique de cette discipline ?

Driss Achbal : La Journée mondiale de la montagne au fait est un évènement Phare que célèbre la communauté internationale et que le Global Géoparc Network célère chaque année lui aussi cette journée à travers des évènements qu’on organise avec des clubs au niveau de l’Université Moulay Slimane de Beni Mellal avec des étudiants et des élèves à Azilal et beaucoup d’actions avec nos Géo-partenaires dont particulièrement l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, les ministères de l’agriculture et de la jeunesse et celui des sports avec qui on organise des randonnées , des visites avec des écoliers, des ateliers de sensibilisation et des opération de plantations de plants d’arbres et de nettoyage des Géo-sites ce qui permet de valoriser au maximum le patrimoine du Géoparc du M’Goun aussi bien au niveau de la cathédrale qu’au niveau de Jbel Rhate, de la vallée d’Ait Bouguemez ou au niveau de Zaouia Ahensal et le fameux géo-site de Taghia.

Cette encore aussi dans le cadre de la promotion de la montagne et la célébration de la journée mondiale de la montagne ; on a mis en place le projet de la Via Ferrata dont l’inauguration est prévue pour très bientôt avec plein de formations qu’on avait organisé au profit des athlètes du Géoparc aussi bien en matière de rafting et Canyoning qu’en matière d’escalade. Et cette année nous comptons organiser des évènements phares avant la conférence internationale des Géoparc pour faire connaitre encore davantage ces sites de Taghia et de Zaouia Ahensal aux athlètes sachant bien que la Via Ferrata sera un atout pour attirer plus d’amateurs de la montagne et de l’escalade vers cette région en attendant la création de l’Ecole de l’escalade qu’on réalisera bien sûr avec nos partenaires au sein du Club Alpin Français de Casablanca et du Ski Club Ifrane entre autres ?

Question : Cette année 2023 est l’année de la 10ème Conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO qui se tiendra, à Marrakech (Maroc), du 5 au 10 septembre 2023 ; Comment cela a été possible ?

Driss Achbal : La conférence des Géoparcs de l’UNESCO est un évènement international organisé chaque deux années et auquel le Maroc a présenté sa candidature avec un dossier scientifique qui a couté beaucoup de temps et de réflexion qui a été jugé par les membres du bureau exécutif du Global Géoparcs Network comme meilleur dossier qui a été présenté parmi quatre dossiers en concurrences que sont ceux du Maroc, du Brésil, du Mexique et celui de la France.

C’est donc là la première fois que cet évènement sera organisé en terre Africaine et Arabe au Royaume Chérifien du Maroc grâce au soutien considérable que nous avons eu des ministères respectifs de l’Intérieur ; de l’énergie et des mines et du tourisme, du conseil régional de Beni Mellal-Khénifra, de la Wilaya et de la Province d’Azilal et l’université Sultan Moulay Slimane et autres partenaire pour présenter un dossier ficelé qui a été jugé à l’unanimité comme un dossier qui mérite d‘être soutenu par l’UNESCO et par Global Géoparc Network.

Cet évènement connaitra la participation de 1200 à 1500 participants venant de 50 pays et de 177 Géoparcs, de plusieurs chercheurs, de spécialistes des Géoparcs et des universitaires. Il sera organisé sous le Haut Patronage de SM Le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie avec la participation attendue de Mme la Directrice Générale de l’UNESCO comme une première dans les annales de l’histoire du Global Géoparc Network et qui va participer à l’ouverture de cette conférence internationale qui connaitre pour la première fois, l’organisation du premier salon international des Géoparcs du monde entier qui présenteront leurs patrimoine géologique, écologique et leurs savoir-faire en matière de Géoparc. On prévoit aussi l’organisation de la 2ème édition du Film du Géoparc et la visite guidée de trois jours sur le territoire du Géoparc M’Goun qu’on va faire connaitre et valoriser avec notamment un accompagnement très intéressant avec beaucoup de chaines de télévision et de médias pour faire connaitre aussi l’importance du tourisme au niveau national, l’importance du Géoparc M’Goun comme vecteur de développement territorial.

Cet évènement connaitra plus de 150 conférences, plus de 100 experts qui vont animer ces conférences, cinq jours de travail au niveau de Marrakech, 3 jours de visites guidées au niveau du territoire du Géoparc M’Goun puis, beaucoup d’activités en parallèle avec notamment le semi-marathon du Géoparc qui sera organisé le dimanche 1O septembre à Azilal, le premier festival écologique du Géoparc, l’ouverture du musée de la géologique au niveau d’Azilal,