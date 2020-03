COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journée Internationale de la Femme

L’Instituto Cervantes de Casablanca

célèbre la créativité des jeunes femmes

L’Institut Cervantes de Casablanca présente en mars le travail contemporain de trois jeunes artistes, femmes créatives et militantes féministes : Anabel Lorente, youtuber et videoblogger, connue sur les réseaux sociaux comme Catana3el, célèbre en Espagne pour sa série de vidéos «True Story », elle donnera un atelier sur la création audiovisuelle et les outils de base de la narration numérique; Sole Parody, Le Parody, offrira un concert mettant la technologie au service de la tradition musicale andalouse et méridionale pour générer une puissante atmosphère sonore électronique; et l’artiste Blanca Ortiga présente son exposition « Produire un lieu », une recherche sur les corps, le mouvement et l’espace.

Jeudi 19 et vendredi 20 mars : Anabel Lorente donnera un atelier basé sur l’analyse des nouveaux formats audiovisuels. À partir de la visualisation de différentes vidéos, on abordera des sujets tels que l’influence des nouvelles chaînes et réseaux sociaux (YouTube, Instagram, Twitter, etc.), le Do It Yourself ou la démocratisation de la création audiovisuelle et les outils de base de la narration numérique. L’atelier aura lieu au théâtre de l’Institut Cervantes de Casablanca de 17h à 21h.

Jeudi 26 mars, Le Parody expérimente avec la musique électronique et le folklore andalou dans une proposition contemporaine qui enchantera les esprits jeunes et intrépides. Le concert aura lieu au théâtre de l’Institut Cervantes de Casablanca à 20h. Les tickets sont en vente à l’Institut Cervantes (50dhs et 30dhs pour les étudiants).

Mardi 31 mars, l’artiste Blanca Ortiga nous présente « Produire un lieu », une exposition d’art contemporain qui explore les affections comme un mouvement, dans ses continuités et ses interruptions matérielles, dans ses plis et sa dissidence. Le vernissage de cette exposition aura lieu à la salle d’expositions de l’Instituto Cervantes de Casablanca à 19h, en présence de l’artiste.

PROGRAMME

Atelier sur les nouvelles narratives numériques

Une approche des langages audiovisuels émergents

Anabel Lorente

Dates: jeudi 19 et vendredi 20 mars de 17h à 21h

Lieu: Théâtre de l’Instituto Cervantes de Casablanca

Adressé à : tous ceux intéressés par les nouveaux langages audiovisuels et la création de vidéo pour les réseaux sociaux. Pour participer, il est nécessaire d’avoir un ordinateur avec Adobe Premiere ou un Smartphone avec une application de montage vidéo

Langues: espagnol et anglais

Professeur: Anabel Lorente

Inscription: 100dhs

Information et réservation: cultcas@cervantes.es Places limitées par ordre d’inscription (10 participants)

Organisateur: Instituto Cervantes de Casablanca

Cet atelier est basé sur l’analyse des nouveaux formats audiovisuels. À partir de la visualisation de différentes vidéos, on abordera des sujets tels que l’influence des nouvelles chaînes et réseaux sociaux (YouTube, Instagram, Twitter, etc.), le Do It Yourself ou la démocratisation de la création audiovisuelle et les outils de base de la narration numérique. L’objectif de l’atelier est de présenter, de plus près, des langages audiovisuels d’avant-garde, et de créer des vidéos qui transmettent efficacement un message via des plateformes numériques.

Anabel Lorente (CATANA3EL) est la créatrice de ‘True Story’, une série de vidéos espagnoles publiées sur les réseaux sociaux (youtube, twitter, instagram …), très populaire en Espagne. Dans ses vidéos, elle raconte des anecdotes de sa vie quotidienne qui révèlent ses complexes, ses peurs et ses insécurités. Pour cela, elle utilise des animations simples, racontées avec humour et une indignation assez saine. Dernièrement, elle a élargi son spectre créatif avec des vidéoblogs en image réelle dans lesquels elle expose ses problèmes personnels de manière claire, directe et émotionnelle, abordant ainsi le langage des journaux filmés. Pédagogue de profession, elle s’est spécialisée dans l’intervention culturelle et l’action sociale.

Musiques de la Méditerranée. Cinquième édition

Concert

Le Parody

Date: Jeudi 26 mars 2020 à 20h

Lieu: Teatro Instituto Cervantes de Casablanca

Entrée: 50dhs (30dhs estudiantes)

Organisateurs: Instituto Cervantes de Casablanca et AIE

L’artiste andalouse Le Parody utilise les machines pour expérimenter avec sa voix, alliant sa passion pour la technologie et l’expression folklorique. Sole Parody prépare le lancement de son troisième album Porvenir, la confirmation d’une évolution évidente de l’artiste vers l’électronique, manipulant les sons et entrant dans le monde des séquenceurs et synthétiseurs analogiques. Un disque numérique, mais humain; expérimental, mais populaire; avec un regard porté sur l’avenir et des pieds solidement ancrés dans les racines.

Formation:

Sole Parody (voix et électronique)

Exposition d’art contemporain

Produire un lieu

Blanca Ortiga

Date de vernissage: mardi 31 mars à 19h

Dates: du 31 mars au 30 avril 2020

Lieu: Instituto Cervantes de Casablanca

Organisateurs: Instituto Cervantes de Casablanca et Ambassade d’Espagne au Maroc avec la collaboration de l’Instituto Etxepare du Gouvernement Basque

Cette exposition d’art contemporain explore les affections comme un mouvement,

dans ses continuités et ses interruptions matérielles,

dans ses plis et sa dissidence.

Mouvement comme cette tension

qui se situe entre le désir et la vie.

Et où il s’effondre,

le corps semble suspendu nulle part.

Blanca Ortiga est artiste et chercheuse. Ses œuvres ont été exposées au Festival Actuel (Espagne), au Centre d’Art Moderne de Tétouan (Maroc), à Itzal Aktiboa (France), au Fieber Videoart Festival (Allemagne), à ​​I.A.M. Galerie (Allemagne), AFO Linz (Autriche), Centre Culturel Montehermoso (Espagne), Théâtres del Canal (Espagne), Festival Veranos de la Villa (Espagne), Festivals internationaux de Lima , Manta, Cuba, Guayaquil, Bogotá, entre autres.

Myriem Ould Bellahcen

Auxiliar administrativa

Instituto Cervantes de Casablanca

31, rue d’Alger, 20070 Casablanca – Marruecos

Myriem.ould@cervantes.es // Tel: +212 522 20 55 31