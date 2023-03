La ville d’Agadir accueille Le Troisième Séminaire de Haut Niveau sur la Conservation et la Restauration de la Mégafaune Sahélo-saharienne

Par Mohammed Drihem

L’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) en collaboration avec le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), organise , le Troisième Séminaire Régional de haut niveau sur la Conservation et la Restauration de la Mégafaune Sahélo-saharienne à Agadir du 14 au 16 mars 2023 en cours .

Prendront part à cet évènement aux cotés de Abderrahim Houmy, Directeur Général de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, qui présidera la cérémonie d.ouverture officielle ; les representants de plus de 24 pays.

Participeront également à ce séminaire des organisations et ONG internationales impliquées dans la conservation de la mégafaune sahélo-saharienne.

A cette occasion, une visite de terrain sera organisée au profit des participants dans le Parc National de Souss Massa créé en 1991 qui abrite deux réserves animalières importantes aménagées pour l’acclimatation de certaines espèces menacées dont notamment trois espèces d’antilopes sahariennes, la gazelle dorcas, l’addax et l’oryx.