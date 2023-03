L’ASSOCIATION MAROC ENTREPRENEURS ORGANISE A PARIS : LA JOURNEE DE CREATION DE L’ENTREPRISE

Par Mohammed Drihem

Samedi 11 Mars 2023 prochain ; l’Association Maroc Entrepreneurs organise la Journée de la Création d’Entreprise à la maison de la Chimie de Paris (France) et ce ; en guise de clôture de la 15ème édition de son programme Tremplin Maroc.

Selon Maroc Entrepreneurs, cette journée sera organisée autour d’une thématique phare: « Marocains du monde, acteurs du développement du Royaume » et sera l’occasion de célébrer les lauréats du programme d’accompagnement à la création d’entreprise « Tremplin Maroc ».

Soucieux de participer activement au développement économique du Royaume du Maroc, l’association Maroc Entrepreneurs poursuit ses actions afin d’accompagner à son niveau la dynamique d’investissement et de climat d’affaire vertueux entreprise par le pays. « Nous croyons que cette dynamique peut être incarnée par ses concitoyens présents de par et d’autre du globe à travers des actions entrepreneuriales qui tendent à s’intensifier afin de faire de cet actif un réel levier de croissance. C’est donc cet aspect qui sera mis à l’honneur lors de cette édition » précise-t-on.

Selon la même source, cette journée sera l’occasion de se rassembler autour d’une première conférence où l’on abordera comment les compétences des marocains du monde peuvent être mobilisées au service du Royaume. Tandis que la seconde conférence aura pour objet les dispositifs permettant d’accompagner l’investissement des Marocains du Monde.

Comme à l’accoutumé, un espace dédié aux entrepreneurs marocains sera présent. L’occasion d’échanger et de rencontrer nos entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain mais également de mettre à l’honneur les porteurs de projets accompagnés dans le cadre du programme d’incubation « Tremplin Maroc » durant les années précédentes.

Les projets les plus aboutis se verront récompensés par des prix avec, à la clé, des mises en relations privilégiées pour poursuivre leur aventure entrepreneuriale.

Enfin, il y’a lieu de signaler que cette 15ème édition de la Journée de la Création d’Entreprise accueillera des institutionnels et des acteurs de l’écosystème entrepreneurial marocain et français: la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger, l’Ambassade du Royaume du Maroc en France, TAMWILCOM, l’Agence Marocaine du Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Attijariwafa bank, Avaliance, des fonds d’investissements et des entrepreneurs aguerris.

A propos de Maroc Entrepreneurs

Maroc Entrepreneurs est une association à but non lucratif, créée en 1999 à Paris. Elle a pour vocation de contribuer au développement socioéconomique du Maroc, à travers trois principaux leviers à savoir : Faire découvrir l’univers de la création d’entreprise et l’actualité socio- économique du Maroc, Etablir des synergies entre les entreprises basées au Maroc et les compétences marocaines à l’étranger et enfin ; Encourager toute personne fortement attachée au Maroc, tous horizons confondus, à créer son entreprise par le biais du Concours Tremplin Maroc.

L’association regroupe aujourd’hui le plus grand réseau de compétences marocaines avec plus de 12 000 membres. Son ambition est de proposer aux entrepreneurs en herbe un cadre propice qui leur permettra de Passer du stade de l’idée à la définition d’un Business Plan concret et complet, Développer leurs compétences grâce aux sessions de formation individualisées dispensées par des experts en création d’entreprise et d’Étendre leur réseau, nouer des contacts avec des partenaires investisseurs qui les soutiennent dans le financement de leur entreprise et accroître leur visibilité.