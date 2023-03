AREF Souss-Massa Organise de premier atelier national de préparation du référentiel d’accompagnement pédagogique du projet personnel de l’apprenant

Académie Régionale d’Education et de Formation Souss-Massa

Organise de premier atelier national de préparation

du référentiel d’accompagnement pédagogique du projet personnel de l’apprenant

Par Mohammed Drihem

Le lundi 6 mars 2023, le Centre de Formation Continue « Mohamed Zarktouni » à Agadir était au rendez-vous avec le lancement du premier atelier national d’élaboration du cadre de référence pour l’accompagnement pédagogique du projet personnel de l’apprenant à l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation dans la région Souss-Massa et ce, sous la présidence de la Directrice de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation, Dr. Wafaa Chaker, et sous la supervision du responsable de l’Unité Centrale d’Orientation Scolaire et Professionnelle et les membres de l’équipe nationale chargée d’élaborer le cadre de référence de l’accompagnement pédagogique, avec la participation des inspecteurs spécialisés dans le domaine de l’orientation scolaire, et un certain nombre de conseillers en orientation scolaire, de chefs d’établissements d’enseignement et de professeurs principaux dans l’enseignement secondaire de l’Académie de la région Souss-Massa.

Cet atelier national, étalé sur une durée de trois jours (06, 07 et 08 mars), s’inscrit dans le cadre des différentes étapes visant à préparer le cadre de référence pour le suivi pédagogique du projet personnel de l’apprenant, afin d’approfondir le diagnostic de la réalité de ce suivi et de l’expérience du professeur « président », ainsi que d’en apporter des propositions d’évolution, dans le cadre d’activation des orientations de la feuille de route de la réforme de l’école publique 2022-2026, notamment en ce qui concerne la création d’un environnement scolaire propice à l’épanouissement, et veiller à ce que les apprenants de l’école acquièrent des connaissances et des compétences qui les aident à réussir dans leur vie scolaire et professionnelle, ainsi qu’à ce qu’ils bénéficient d’un encadrement de qualité à chaque étape charnière de leur parcours scolaire.

Dans son allocution d’ouverture de cet atelier, Wafaa Chaker, Directrice de l’Académie Régionale, a souligné l’importance de cet atelier national considéré comme première pierre angulaire pour établir un cadre de référence pour l’accompagnement pédagogique de l’apprentissage personnel de l’apprenant, soulignant par la meme occasion l’importance de l’orientation scolaire et son impact profond sur l’efficacité du système éducatif d’une part et sur le développement social et économique de la société d’autre part, expliquant que l’apprentissage scolaire, ses choix formatifs et professionnels influent grandement sur la réussite scolaire et professionnelle de l’apprenant.

Le Directeur de l’Académie a évoqué la grande importance que l’orientation attache aux différentes visions de réforme du système éducatif, ainsi que l’intérêt suprême que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le préserve, accorde à ces chantiers éducatifs nationaux, à travers son appel dans son allocution du 20 août 2018 à adopter un système viable d’orientation précoce et active pour aider les apprenants à choisir, selon leurs qualifications et leurs tendances, entre suivre des cours universitaires ou suivre une formation professionnelle.

Dans le même contexte, Wafaa Chaker a expliqué que le modèle de développement mettait l’accent sur la nécessité de renforcer le système d’orientation scolaire en plaçant le projet personnel de l’élève comme base du processus d’orientation, tout en s’ouvrant au monde professionnel et en appréciant les parcours professionnels, en toute cohérence. avec les orientations et le contenu de la feuille de route de la réforme du système éducatif 2022.-2026, en privilégiant le suivi et l’accompagnement individuel des étudiantes et étudiants, et en les orientant vers des parcours scolaires compatibles avec leurs qualifications et leurs tendances afin d’augmenter leurs chances de réussite, ainsi que la création d’un environnement scolaire favorable et ouvert sur la société, économiquement et socialement. Pour rappel, le ministère de tutelle a établi dans le domaine de l’orientation pédagogique le travail de soutien éducatif, compte tenu des rôles fondamentaux joués par les enseignants dans la fourniture aux apprenants d’un ensemble de connaissances, d’aptitudes et de compétences pour favoriser leur réussite dans leur parcours scolaire, formatif et professionnel. cheminements, ainsi que la construction et la consolidation de leurs projets personnels et la cristallisation de leurs choix scolaires, ainsi que leur préparation à l’insertion sociale et professionnelle, dans le cadre de la réalisation de l’intégration et de la convergence avec les interventions spécialisées des cadres d’orientation scolaire, de manière à ce que assure la mise à disposition d’un environnement de soutien pédagogique régulier pour les apprenants ;