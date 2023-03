L’ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA NATURE

DE SEINT SERNIN-FRANCE

ORGANISE

DES ATELIERS PEDAGOGIQUE D’ErE AU PROFIT

DES ELEVES SCOLAIRES A AZROU

Par Mohammed Drihem

Apres Agadir, Marrakech, Ifrane, Meknès, Azrou, Rabat et Midelt, Séfrou ; les étudiants en Terminale BTSA de l’école des métiers de la nature relevant de la Maison Familiale Rurale de Valrance en France ont mis le cap encore une fois cette année 2023 sur la ville d’Azrou pour un stage en animation d’ateliers d’Education relative à l’Environnement (ErE) et au développement durable au niveau de l’école Achaimae de la ville d’Azrou.

Après une visite au parc écologique Tarik de Tymna à Midelt suivie de la découverte de l’Oasis d’Erfoud, de la route des kasbahs, des oasis du milieu saharien dont celle d’Aoufouss et la découverte de l’erg Chebbi des dunes de Merzouga avec une Randonnée dans les dunes et balade à dos de dromadaire suive de l’Ascension des grandes dunes pour admirer le coucher du soleil organisée du 25 au 27 avril 2023 » ; les jeunes étudiants (tes) français ont rebroussé chemin vers la Ville d’Ifrane pour le reste de leurs séjours au Maroc et entamer le programme de formation à l’étranger objet d’une fructueuse collaboration de plus de vingt ans avec des partenaires marocains toujours très enthousiastes qui restera à jamais gravée dans la mémoire de chacun car, au-delà de l’aventure, c’est la solidarité et une ouverture d’esprit inégalée qui viennent enrichir la jeunesse de demain.

Au programme de cette formation arrêté pour cette année 2023, les étudiants ont commencé mardi 28 février par la Visite de la maison du parc national d’Ifrane et son écomusées à Azrou où d’amples informations sur le parc et sa richesse en biodiversités leurs ont été fournis et par la visite du centre d’interprétation du patrimoine du Moyen Atlas d’Azrou et de la Maison de la cédraie au site touristique de Moudmane.

Les journées du Mercredi et jeudi 01-02 Mars 2023 ont été consacrées à la réalisation des ateliers d’animation en matière d’Education Environnementale et de Développement Durable au profit des élèves de l’école Achaimae d’Azrou.

Dans une déclaration à la MAP ; Youssef Chebli enseignant et chef de mission a tenu de préciser : « Chaque année on vient au Maroc avec deux classes en Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA) – spécialité Gestion et protection de la nature – pour des travaux d’aménagement, d’actions et aussi pour des ateliers de l’Education relative à l’environnement et ce, depuis déjà 23 ans ici au Maroc avec le ministère de l’éducation nationale, les écoles publiques et privées, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, les parcs nationaux marocains et les ONGs marocaines entre autres partenaires locaux au Maroc ».

Pour cet encadreur Marocain Youssef Chebli en poste à l’école des métiers de la nature à Saint Sernin ; chaque promotion engage le projet dès la première année universitaire et réalise le Voyage pour une semaine à huit jours la deuxième année au Maroc où on travaille des ateliers avec des écoles à raison de cinq ateliers par groupe portant sur différentes thématiques environnementales tel que l’eau, la foret, le recyclage des déchets, les changements climatiques et la biodiversité comme c’est le cas cette année pour l’école Achaimae d’Azrou.

Ce sont des ateliers interactifs de sensibilisation à l’environnement animés par nos étudiants qui sont souvent de 24 à 28 étudiants(es) qui participent à ce projet qui entre dans le cadre de l’Ouverture de notre école à l’international avait-il conclu.

Pour sa part, l’étudiant Brice Bedos a déclaré à la MAP : « Nous sommes venus ici au Maroc dans cette école dans le cadre d’une coopération Internationale pour échanger sur différents thèmes avec les élèves au sein de cette école. Nous avons abordé plusieurs thématiques tel que les changements climatiques, la faune, la flore et les catastrophes naturelles et les déchets notamment ».

Cette formation avait-il conclu, nous permettra de développer nos connaissances et compétences sur l’environnement car nous sommes dans le pôle de Gestion des espaces naturels et ça nous permettra aussi d’apprendre a animer des ateliers aux profits des élèves et du grand public.

De son côté, l’étudiante Miradji-Piat Chaïma ; elle a déclaré à la MAP que durant ces ateliers d’animation organisés dans cette école, on va sensibiliser les élèves à la question de l’environnement et échanger avec eux sur ce qui se passe un peu ici au Maroc et en France pour faire des comparaisons et leurs apporter ainsi des information sur l’environnement.

Enfin, le président de l’association des parents d’élèves de l’Ecole Achaimae ; Belahmer Abdelmaksoud a précisé à la MAP que dans le cadre de la mise en œuvre des projets de partenariats de l’école avec les différents organismes et de l’ouverture de l’école sur son monde extérieur notamment à l’international ; cet dernière a organisé ces portes ouvertes aux étudiants de l’école des métiers de la nature de saint Sernin de France dans le domaine de la protection de l’environnement et son amélioration et ce, à travers plusieurs ateliers éducatifs que ces étudiants français vont animer au sein de l’école au profit de nos élèves.

A noter que pour les initiateurs de cette collaboration avec des partenaires au Maroc, cette formation est un excellent moyen pour les jeunes étudiants (tes) pour appliquer leurs savoirs théoriques de la gestion et de la protection de la nature sur le sol marocain.

Il s’agit pour eux de concevoir, d’animer des ateliers d’éducation à l’environnement et de transmettre aux partenaires Marocains les supports pédagogiques créés, de réfléchir et de mettre en œuvre un chantier de génie écologique en faveur de l’environnement marocain.

Dans ce même cadre précisent-ils, les partenaires peuvent être des établissements scolaires, des administrations, des associations environnementales et sociales ou des entreprises.