MOHAMMED MASSOUDI LE GRIMPEUR DE TAGHIA LIVRE SES IMPRESSIONS APRES LA REUSSITE DE LA MISSION DE SECOURS AU CŒUR DES MONTAGNES ENNEIGEES DE LA ZONE DE TAGHIA

Mohammed DRIHEM

Suite à la dernière tempête de neige qui a vêtu les cimes des hautes montagnes du Haut Atlas Central d’un manteau de neige bien épais dont les hauteurs ont atteint par endroit plus des 150 cm ; la localité de Taghia ; connue comme étant le paradis de la grimpe et de l’escalade au cœur du Géoparc M’Goun dans la collectivité territoriale de Zaouïa Ahensal -Province d’Azilal- ; a connu elle aussi de fortes chutes de neige Dimanche 26 février 2023 dernier piégeant ainsi plusieurs bergers transhumants dans les pâturages des hauteurs en montagne de cette zone reculée et inaccessible.

Après moult tentatives entreprises sans succès par les autorités provinciales, locales et communales de Zaouia Ahensal pour déneiger la voie reliant Zaouia Ahensal à Tinghir via « Issem Souk » – à cause des hauteurs de la neige et de l’état de la piste difficile à déneiger- en vue de répondre à l’appel de détresse lancé par les bergers ; un appel a été lancé aux jeunes grimpeurs de la localités de Taghia pour participer à l’operation de sauvetage et de secours.

En effet, en l’absence des services de secours en montagne (notamment et surtout en temps de neige) spécialisés et qualifié pour intervenir auprès des populations en vu de sauver des vies humaines coincées par les neiges dans ces pâturages des hauteurs de la localité de Taghia ; une dizaine de jeunes grimpeurs chevronnés et habitués de l.escalade des parois et falaises de la contrée se sont portés volontaires pour partir en « sauveteurs » dés l’aube de la journée du mercredi 01 mars au secours de cinq bergers transhumants bloqués très haut en montagne au niveau du pâturage très enneigé de Tatrarate dans la « Grotte Sguel » située à quelques 2800 mètres d’altitude environ menée

De cette expérience vécue par ces « sauveteurs » volontaires et menée à bien par ces jeunes grimpeurs de la localité de Taghia, nous avons contacté le jeune grimpeur, membre de la commission technique de l’escalade du Ski Club Ifrane et chef de file de cette opération ; Mohamed Massoudi nous a confirmé que cette action humanitaire bien réussie par le groupe pour venir en aide aux Cinq bergers transhumants a été entamé très tôt (au Fajr) le matin du Mercredi après que nous avons reçu un appel d’un élu (membre du conseil communal de Zaouia Ahensal) en vue de porter secours à ces gens en détresse en haute montagne et d’une façon bénévole ( sans la contrepartie pécuniaire offerte par la collectivité territorial dans le cadre de la Promotion Nationale qu’ils ont refusé selon un conseiller) puisque, pour nous c’est une action à caractère humanitaire avant tout a-t-il précisé .

Et d’ajouter, après neuf heure de marche et d’ascension des montagnes très enneigées ; on est arrivé a destination ou on a trouvé les cinq transhumants en bonne santé auxquels nous avons remis quelques vivres pour eux et du fourrage qu’on a pu leur apporter avec nous.

Selon Massoud, « malheureusement nous n’avons pas pu superviser l’état du cheptel des cinq bergers vu l’éloignement de leurs écuries de fortunes de la cachette de leurs bergers qu’on avait laisser sur place pour rebrousser chemin et rentrer un peu tard dans la nuit de ce mercredi au village.