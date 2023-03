DES GRIMPEURS VOLONTAIRES DE TAGHIA AU SECOURS DE CINQ BERGERS PIEGES PAR LA NEIGE AUX SOMMETS DES MONTAGNES

Par Mohammed Drihem

Suite aux dernières chutes de neige enregistrées ; Dimanche 26 février 2023 dernier ; au niveau de la région de Zaouiat Ahansal et particulièrement au niveau du Village de Taghia et des montagnes avoisinantes relevant de la Province d’Azilal et dont l’altitude varie entre 2000 et 4000 m,

Et devant l’incapacité des engins de déneigement d’accéder à ces lointaines contrées encastrées dans les hautes montagnes à cause des hauteurs de la neige enregistrées et de l’état accidenté des accès aux montagnes, une dizaine de Jeunes Grimpeurs volontaires Aguerris, bien avertis et habitués à l’escalade du village de Taghia se sont rendu à pied ; mercredi 01 mars 2023 ; au Secours de 05 Bergers transhumants piégés par la neige au niveau du pâturage de Tatrarete en pleine montagne.

Partis depuis 08h00 du Matin du Mercredi au départ du village du Village de Taghia, les 10 « sauveteurs » volontaires ont parcouru ; pieds dans la neige, plusieurs Kilomètres en ascension des hautes montagnes du Haute Atlas Central en passant par les pâturages d’Agdal et de Nilemchane pour arriver à Tatrarete au cœur des montagnes pour porter Secours aux cinq bergers et leurs fournir des vivres et un soutien moral et psychologique.