LYCÉE OUED EDDAHABE OUJDA POUR UNE ÉCOLE ORIENTATRICE.

Dans le cadre de l’orientation scolaire des élèves des troncs communs des filières scientifiques et sous le slogan ‘’pour une école bien orientée’’, le lycée Oued Eddahab a reçu ce samedi 25 février la caravane de la Maison des sciences.

Le but est de sensibiliser les élèves à choisir leurs filières de manière réfléchie, pédagogique et rationnelle. En effet, 11 ateliers issus de la caravane, animés par des élèves des grandes écoles et de la faculté de médecine, chacun dans le cadre de sa spécialité, munis de matériels didactiques qu’ils ont ramenés avec eux, ont pris en charge les élèves des troncs communs pour les motiver, les sensibiliser, et les initier à un meilleur choix. Beaucoup de nos élèves, il est vrai, choisissent sans trop savoir la filière qu’ils cochent sur un imprimé que le lycée leur fournit.

Certains d’entre eux, heurtés à la réalité, demandent, au début de chaque année scolaire, à être réorientés en remplissant des fiches de recours. Dans le cas de la caravane de la Maison des Sciences, ainsi appelée, car elle se déplace de lycée en lycée dans le noble dessein de créer des situations concrètes et observables pour concrétiser ce que l’orienteur pouvait dire avec les mots de la langue.

Rien ne vaut les activités de simulation que les élèves animateurs des grandes écoles et de la faculté de médecine ont réalisées devant les élèves des troncs communs pour qui ils s’étaient livrés à de vraies séances de la pédagogie de l’action. Les élèves des troncs communs, intéressés et captivés, écoutaient dire et regardaient faire les animateurs qui combinaient entre la parole et le geste, le dire et le faire, ce qui relève de la théorie et ce qui est de la pratique. Comme la différence d’âge, et de taille aussi ! des élèves animateurs et des élèves animés n’était pas bien perceptibles, dans la mesure où il était presque difficile de reconnaître celui qui donne de celui qui reçoit, un climat de symbiose et de respect s’était vite établi entre les premiers et les seconds. Les élèves devaient aller d’atelier en atelier pour compléter leur initiation de visu.



Le responsable de la Maison des Sciences, un homme d’action qui a une longueur d’avance sur ce qui se pratique institutionnellement, accompagné du directeur du lycée, de son staff administratif, du président de l’association des parents d’élèves et de quelques visiteurs composés de vieux routiers de la pédagogie, allaient d’atelier en atelier où se pratiquaient les différentes activités : Cybersecurity, médecine, astronomie, architecture, maths, économie, data science, meta Verse, détecteur de flammes, robotique, industrie, Génie des Systèmes Électroniques…



La foire des sciences et du savoir sous la conduite du responsable de la Maison des Sciences était animée par de jeunes étudiants des grandes écoles et de la faculté de médecine au profit de jeunes élèves des troncs communs des branches scientifiques en vue de les aider à mieux choisir leur filière afin de réussir leur carrière.

Les élèves des troncs communs partis, les animateurs, leur responsable, le directeur du lycée d’accueil et son staff administratif, le président de l’association des parents d’élèves et les visiteurs se retrouvent dans la salle des professeurs autour d’un buffet où chaque les animateurs, à tour de rôle ont pris la parole pour se présenter dire leurs impressions.