De l’école de la qualité à l’école alternative

Il est clair que notre ministère de tutelle a brandi le slogan de la qualité pour tous pour sortir notre système éducatif qui bat de l’aile de son marasme. Depuis la mise en œuvre des leviers de la vision stratégique 2015/2030 le leitmotiv de la qualité est de mise. Aujourd’hui, la crise des apprentissages persiste et la quasi-totalité de nos élèves, tous cycles confondus, ont du mal à maîtriser les compétences de base. Le rapport international PISA 2018 et le rapport national PNEA 2019 confirme la réalité amère et la situation inquiétante de notre école nationale qui sombre dans une crise sans précédent.

Tout le monde a cru que notre école va contribuer à accroître le niveau scolaire de nos apprenants. La pandémie tombe à pic pour enfoncer le clou et exacerber la situation. Dans ce cadre, le ministère de l’éducation nationale a recouru à la pédagogie du projet, à la pédagogie de l’erreur, à l’adoption d’une approche indienne qui a montré son efficacité ailleurs en Amérique Latine, en Afrique et en Asie, ainsi que l’adoption des activités ritualisées en langue arabe, langue française et en mathématiques…malgré les efforts gigantesques déployés, les résultats demeurent en-deçà des attentes de la communauté éducative.

Je pense qu’il est temps de réfléchir délibérément à une école alternative susceptible de répondre favorablement aux besoins de l’ensemble des élèves. Qui dit une école alternative, dit forcément une école qui dispense un enseignement efficace à tous les élèves, ceux à haut potentiel intellectuel et ceux qui sont en situation d’échec scolaire. Une école alternative qui met chaque élève au cœur de sa préoccupation prioritaire et qui lui crée les conditions optimales pour une réussite scolaire éclatante.

Force est de noter que nous avons grandement besoin de nos jours d’une école qui favorise la confiance en soi, l’estime de soi, qui renforce davantage l’autonomie, qui stimule la curiosité et la créativité, qui prend en ligne de considération la multiplicité des intelligences. Une école moderne et attractive qui recourt systématiquement aux activités ludiques et à l’esprit coopératif.

Nous avons grandement besoin d’un temple de savoir qui repose sur les neurosciences pour assurer un enseignement qui respecte le rythme d’apprentissage de chaque élève. Une école alternative qui vise le développement intellectuel, corporel et affectif. Une école qui fédère l’intelligence intellectuelle et l’intelligence émotionnelle. Une école qui s’adapte à tout le monde et qui ne laisse personne sur le carreau car son ultime dessein est d’instaurer le socle d’une école équitable et égalitaire qui propose des activités ajustées dans un cadre épanouissant, sécurisant et bienveillant.

C’est une école où la taille de la classe est réduite pour dispenser un parcours individualisé en accordant à tout un chacun une attention toute particulière sur le plan cognitif et psychologique. Dans ce même ordre d’idées, on s’aperçoit que les enseignants hautement qualifiés et mieux accompagnés et rémunérés disposent de suffisamment de temps pour le consacrer aux élèves qui en ont besoin.

C’est une école qui responsabilise les parents et les implique dans le processus d’apprentissage des apprenants. Cette école conviviale et accueillante où se côtoie les parents et les professeurs sous la houlette d’une direction pilote fermement convaincue de l’instauration de ce climat positif et synergique capable d’assurer la réussite de tous les apprenants.

Khalid Barkaoui

Membre de l’AMEF CP de Boulemane.