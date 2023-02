La Ville d’Agadir abrite

Le Championnat régional scolaire de football, tennis et ping-pong

De l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation

de la région Souss-Massa

Par Mohammed Drihem

Le lundi 20 février 2023, l’Académie régionale de l’éducation et de formation de la région Souss-Massa a organisé le championnat scolaire régional de football, de tennis et de tennis de table dans la ville d’Agadir, sous la Directrice de l’AREF Dr Ouafa Chakir, accompagnée du Directeur Provincial du MENPS de la province d’Idaoutanante et des inspecteurs et professeurs d’EPS qui a donné le coup d’envoi du match de football comptant pour la finale de la catégorie féminine U15 qui a opposé l’équipe du collège, Imam Muslim de la province de Taroudantau lycée Foum Zakid de Tata.

Les résultats techniques de ce championnat scolaire régional de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Souss Massa sont comme ci-après détaillés :

*Tennis (tennis)

Catégorie Homme:

1èr : Omar Wazzani Touhami

2ème : Said Abou de la Direction Provinciale d’Agadir Idaoutanant.

Catégorie Dame :

1ère : Aya Daoudi, Direction Provinciale d’Agadir Idaoutanant.

2ème : Nour El Houda de la Direction Provinciale de Taroudant.

* Ping pong

Catégorie Homme :

1èr : Bassam Nammous

2ème : Khalil Aouina pour la Direction Provinciale de Tiznit.

Catégorie Dame :

1ère : Khadija Tabarzit de la Direction RProvinciale de Tiznit.

2ème : Hajar Ait Amrou – Direction Provinciale d’Agadir Idaoutanant.

* Football

Catégorie Dame U15 :

Lycée collegial de Foum Zakid

Catégorie Dame U18 :

Lycée qualifiant Salam pour la direction Provinciale de Tata.

* Football

Catégorie Homme U15 :

Lycée collégial Mansour Dahbi – Direction Provinciale d’Inezgane Ait Melloul.

Catégorie Homme U18 :

Lycée qualifiant Al-Amal – Direction Provinciale Agadir Idaoutanant.