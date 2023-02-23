مدينة أكادير تحتضن فعاليات البطولة الجهوية المدرسية لكرة القدم و المضرب و الطاولة للآكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة سوس ماسة

بقلم محمد الدريهم



نظمت الآكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة يوم الإثنين 20 فبراير 2023 الفارط البطولة الجهوية المدرسية لكرة القدم، والتنس، وكرة الطاولة وذلك بمدينة أكادير حيث أشرفت الدكتورة وفاء شاكر مديرة الأكاديمية رفقة المدير الاقليمي لمديرية أكادير ادوتنان وبحضور السيد رئيس قسم التربوية بالاكاديمية ومفتشي، وأساتذة التربية البدنية المرافقين للفرق المشاركة على إعطاء انطلاق المباراة النهائية لكرة القدم لفئة الإناث U15 بين فريق الثانوية الاعدادية الإمام مسلم عن مديرية تارودانت وثانوية فم زكيد عن مديرية طاطا.

هذا و قد جاءت النتائج التقنية لهذه البطولة الجهوية المدرسية الخاصة بالآكاديمية الجهوية للتربية و التكوين على الشكل التالي :

* كرة المضرب (التنس)

فئة الذكور:

المرتبة الأولى: عمر الوزاني التوهامي

المرتبة الثانية: سعيد اعبو عن المديرية الإقليمية بأكادير إداوتنان.

-فئة الإناث:

المرتبة الأولى: أية الداودي المديرية الإقليمية بأكادير إداوتنان.

المرتبة الثانية: نور الهدى من المديرية الإقليمية تارودانت.

* كرة الطاولة

فئة الذكور:

المرتبة الأولى: بسام نموس

المرتبة الثانية: خليل العوينة عن المديرية الإقليمية تيزنيت.

فئة الإناث:

المرتبة الأولى: خديجة تبزيت عن المديرية الإقليمية تيزنيت.

المرتبة الثانية: هاجر أيت عمرو عن المديرية الإقليمية بأكادير إداوتنان.

* كرة القدم

فئةالإناث U15:

ثانوية فم زكيد الاعدادية

فئةالإناث U18:

ثانوية السلام التأهيلية عن المديرية الإقليمية طاطا.

* كرة القدم

فئةالذكور U15:

ثانوية المنصور الذهبي الإعدادية عن المديرية الإقليمية إنزكان أيت ملول.

فئة الذكور U18:

ثانوية الأمل التأهيلية عن المديرية الإقليمية بأكادير إداوتنان.