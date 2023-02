La Directrice de l’Académie Régionale de l’Education Et de la Formation ds Souss Massa reçoit la représentante adjoint de l’UNICEF

Par Mohammed Drihem



Dans le cadre de la coopération entre le Ministère de l’Education Nationale, du préscolaire et des Sports et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF). Dr. Wafaa Chakir, Directrice de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation du Souss-Massa, a reçu le vendredi 17 février 2023 au siège de l’académie, Mme Naseem Awl, Représentante Adjointe de l’UNICEF au Maroc.

Dans son allocution de bienvenue, la Directrice a souligné l’importance de la coopération et du soutien que l’organisation a fournis pour mettre en œuvre des projets de réforme au niveau de la Région, appréciant les projets les plus importants mis en œuvre dans la Région et leur impact positif et tangible sur la réalisation de la qualité de l’enseignement.

Pour sa part, la représentante adjoint de l’UNICEF s’est félicitée de cet accueil distingué, soulignant l’importance du partenariat qui unit les deux parties depuis des années et au cours desquelles plusieurs projets ont été réalisés dans le respect des chantiers de réforme et des procédures de la feuille de route adoptées par le ministère et soutenu par l’organisation, convaincue de son importance pour parvenir à une école de qualité pour tous à travers le développement et la généralisation de l’enseignement primaire, de l’éducation inclusive, des compétences de la vie et de l’école de la deuxième chance comme opportunités pour développer les apprentissages et soutenir la transition des enfants et des adolescents vers la vie professionnelle…

La Directrice de l’AREF Souss Massa et la représentante adjoint de l’UNICEF ont co-présidé la séance de clôture de la réunion technique régionale lors de laquelle Dr Ouafa Chakir a exprimé, en passant, sa gratitude pour la coopération et le soutien apportés par l’organisation pour activer les projets de réforme, et son implication pour assurer le succès de la stratégie de réforme en perspective.

Au cours de cette session, ont été présentés les rapports des travaux des trois ateliers, qui portaient sur les axes de permettre aux enfants d’avoir de meilleures chances d’obtenir une éducation complète et de qualité et qui portaient notamment sur le préscolaire, l’éducation inclusive, les possibilités pour les garçons et les filles de bénéficier de bons apprentissages pour acquérir les compétences nécessaires » puis « l’amélioration des opportunités de développement des apprentissages pour accompagner la transition des adolescents, filles et garçons vers la vie active » afin de définir les axes stratégiques ainsi que les opérations de l’action régionale programme.