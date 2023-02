DES ZONES DANS LA PROVINCE D’OUARZAZATE ASSIEGEES PAR LES NEIGES DONT LA HAUTEUR A ATTEINT 150 CENTIMETRE PAR ENDROIT

Par Mohammed Drihem



A l’instar de plusieurs provinces du Sud Marocain, la province d’Ouarzazate a enregistré ces trois derniers jours de fortes et importantes chutes de neige sur les hauteurs et notamment à Agouim sur la route entre Marrakech et Ouarzazate, ainsi qu’au niveau des collectivités territoriales rurales Tidli, Khouzama et Telouat entre autres zones relevant de la province d’Ouarzazate.



Des appels de détresses ont été lancés par des citoyens bloqués dans la neige aussi bien dans la collectivité de Tidli que dans celles de Telouet et de Khouzama enclavées et bloquées dans la neige dont les hauteurs dépassent les 120 cm par endroit dans l’attente des secours et de l’intervention des autorités compétentes pour mettre fin leur calvaire et à cet « état de siège » imposé par la nature avec ses fortes chutes de neige jamais enregistrées depuis belle lurette dans la Région. .

Contacté à ce sujet par le Journal, Mr Hadna Mohamed de la Direction Provinciale de l’équipement et de l’eau à Ouarzazate nous a déclaré que les équipes de déneigement de cette dernière se sont mobilisées dès les premières chutes de neige en vue d’assurer une meilleure viabilité du réseau routier et la pérennité de la circulation routière et la sécurité des usagers des routes en ces temps de neige notamment au niveau de la Route Nationale (RN) 09, la RN-10 et les routes provinciales enneigées de la provinces.



En ce moment même (samedi 18 février à 02h00 du matin) avait-il souligné, les travaux de déneigement sont d’arrachepied par nos engins sur la RN n° 09 ou la hauteur des neiges varie entre 20 et 50 cm et la Route Provinciale (RP) 1510 reliant Agouine aux Douars de Tidili où la hauteur des neiges a atteint 150 cm.

Dans ce même cadre d’efforts déployés par la DPE et les autorités provinciales et locales et par la Gendarmerie Royales entres autres responsables avait-il assuré, la DPE d’Ouarzazate a mobilisé 06 camions à Etraves, un chargeur chenille, une fraiseuse, quatre niveleuses et 06 chargeurs en plus de gros moyens humains composés de cadre de la DPE, de techniciens, de chauffeurs et d’ouvriers qualifiés pour les interventions d’urgence et ce, pour assurer le désenclavement des zones reculées et enneigées dans de meilleurs délais.



Selon Hadna Mohammed, les routes encore fermées à la circulation ce samedi 18 février à 02h30 du matin sont la RN 09 entre Ighrem N’Ougdal et Tizi N’Tichka, la RN n°10, la RP 1510 reliant Agouine à Taroudent via Tidili et la RP 1506 reliant la RN-09 à Tizi N’Tichka Via Telouat. Toutes ces routes avait-il assuré, seront ouverte dans de meilleurs délais appelant ainsi les citoyens à un peu de patience car tout est mis en œuvre pour leur venir en aide en précisant à cet effet que tous les engins travaillent d’arrachepied toute la nuit pour assurer le désenclavement des zones enneigées