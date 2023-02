Université Al Akhawayn d’Ifrane Organise La Cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 4ème édition du Concours des nouvelles pour enfants

Par Mohammed Drihem

Mercredi 15 février 2023, la Faculté des Sciences Sociales et Humaines de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a organisé une cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours de nouvelles pour enfants, au cours duquel 99 créateurs et 114 créateurs, âgés de 17 ans et plus de plus de 46 ans, ont participé, avec un total de 213 nouvelles, réparties entre récits de fiction (166), récits informatifs (39), et récits scientifiques ou encyclopédiques (08).

Le concours de nouvelles destiné aux enfants fait partie des initiatives de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane pour soutenir la série de réformes menées par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports au Maroc pour encourager la lecture en arabe. Conscient de la responsabilité sociale de l’université et de son rôle dans la diffusion des connaissances et l’encouragement de la créativité et des innovateurs, ce concours a été créé, fondé et supervisé par le Dr Abdellah Chekayri et en est aujourd’hui à sa quatrième édition.

Des créatifs hommes et femmes de 13 nationalités ont participé à ce concours, du Maroc (148), d’Algérie (03), d’Egypte (23), de Jordanie (04), du Soudan (03), de Tunisie (02), d’Arabie Saoudite (01), du Sénégal (01), Syrie (11), Irak (02), Palestine (03) et Yémen (02). La participation marocaine a également été répartie entre des hommes et des femmes créateurs représentant au total 55 villes de différentes régions du Royaume.

Après avoir ranger et trier les récits remplissant les conditions requises, telles qu’énoncées dans les termes du prix sur le site de participation au concours, le Comité de Lecture a sélectionné dans un premier temps , dix-huit histoires éligibles pour concourir pour les prix du concours , pour annoncer les résultats des lauréats des trois premiers prix ce mercredi 05 février 2023, lors de la cérémonie de remise des prix organisée dans la salle des séminaires du campus de la Université d’Al Akhawayn à Ifrane,

Premier Prix (7000 dirhams) : Chada dans le Jardin – Scientifique Encyclopédique – Ecrit par : Afaf Bentekhou

Deuxième Prix (5000 dirhams) : Anaw Al-Manboud – An Information Story – Écrit par : Younes Rahati

Troisième prix (3000 dirhams) : Les Aventures de Mira – une histoire fictive – Écrit par : Zineb Edandal

Au vu de la qualité des Nouvelles, le Secrétariat général du concours a décidé de publier les 18 Nouvelles dans un proche avenir et de les mettre en ligne sur la plateforme de lecture virtuelle qui a été lancée lors de la cérémonie de la remise des Prix à l’adresse électronique : https://qiraati.school /

A cette occasion, la doyenne de la Faculté des sciences humaines et sociales, Dr Asmaa Abbas, a déclaré que cette plateforme électronique, vise à : « Encourager l’acte de lecture chez les enfants pour élever leur niveau de connaissance des expériences de la vie, développer leur goût artistique et esthétique et promouvoir des comportements positifs envers la lecture et l’écriture chez les enfants et les jeunes. Quant au Dr Abdellah Chekayri , qui a créé la plateforme, il a déclaré que cette dernière «vise à mettre entre les mains des enfants des histoires qui respectent les normes internationales dans l’écriture et la production d’histoires en arabe pour interagir avec diverses cultures qui inculquent aux enfants les valeurs sur lesquelles l’éducation moderne est construite, en commençant par les valeurs arabes, en passant par les valeurs islamiques, et en terminant par les valeurs de « L’humanité universelle qui s’aligne sur nos valeurs. »

En ce qui concerne la relation de ces nouvelles avec le développement des compétences linguistiques chez les enfants et les étudiants, le Dr Chekayri a souligné: « Nous cherchons également, avec cette initiative, à développer les compétences linguistiques des enfants et à développer leur esprit critique, restaurant ainsi la langue arabe, même partiellement, à l’éclat qu’il mérite en tant que langage de paix, de miséricorde, d’amour, de beauté et d’égalité. »

En conclusion, il convient de noter que cette cérémonie est telle qu’exprimée par le vice-président aux affaires académiques, le Dr Chris Taylor : « Nous sommes ici pour célébrer les gagnants, mais de mon point de vue, vous êtes tous gagnants en raison de la qualité de vos histoires que j’ai partagées avec vous dans ce concours. »