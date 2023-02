Commission Provinciale du contrôle des prix : Les descentes de contrôle des marchés et des magasins Se poursuivent dans la Province d’Ifrane

Par Mohammad Drihem

La commission provinciale du contrôle des prix et de la qualité a poursuivi, sans s’arrêter, le processus de surveillance et de contrôle des marchés et des commerces au niveau de la Province d’Ifrane qui a débuté le 02/07/2023. Dans la foulée, la commission en question s’est déplacé dès les premières heures de ce matin du mardi 02 /14/2023, au Souk hebdomadaire de la Ville d’Azrou, considéré comme l’un des marchés les plus importants au niveau Provincial et régional, où elle a examiné et supervisé le processus de vente en gros des Fruits et légumes tout en contrôlant les étapes et les circuits de commercialisation, et le suivi des fluctuations de prix lors de ces étapes afin d’éviter toute forme de spéculation et de manipulation des prix.

Au niveau du marché du bétail, la commission provinciale enregistré une baisse relative des prix des veaux et des vaches, elle a incité tous les vendeurs, à travers une campagne de sensibilisation, au respect des indicateurs des prix et de la qualité et à la protection du consommateur de toutes méthodes de fraude et de manipulations visant à nuire au pouvoir d’achat et à la santé du citoyen.

A noter que le résultat des travaux de la commission durant la période allant du 07 au 13 février 2023 a enregistré l’organisation d’un total de 17 tournées, dont 09 en milieu urbain et 04 en zone rurale, en plus de quatre tournées au niveau des Souks hebdomadaires de la Province et le nombre de points de ventes visités et contrôlés lors de ces tournées a atteint 315.

Lors de ces descentes de contrôle, la commission provinciale a émis un total de 39 procès-verbaux d’infraction, répartis entre 31 infractions pour non-affichage des prix, 07 infractions pour manque de factures, et une infraction pour expiration de délais d’utilisation des produits alimentaires, tandis que la quantité de produits impropres à la consommation saisi s’élevait à 213,40 kg.

Selon les premiers constats, ces campagnes de surveillance ont contribué de manière significative à la baisse progressive des prix, et les membres de la commission ont relevé que la principale raison de sa hausse est due au grand nombre d’intervenants et d’intermédiaires, comme indiqué par la grande différence entre les prix de vente au gros et les prix de vente au détail. Dans cette lancée et afin d’assurer la préservation du pouvoir d’achat des citoyens, les commissions locales et provinciales poursuivront le processus de suivi et de contrôle jusqu’à la stabilisation des prix.