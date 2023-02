L’UNIVERSITE MOULAY ISMAIL ORGANISE « LA JOURNEE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION »

Mohammed Drihem

Dans le cadre de sa politique en matière de la valorisation de la recherche scientifique et technique ainsi que la promotion de la culture de l’innovation et de la créativité, l’Université Moulay Ismail de Meknès a organisé Vendredi 10 Février 2023 à la salle des conférences de sa Présidence : « la journée de la Recherche scientifique et de l’innovation ». Une occasion de convergence et d’interaction constructive entre les chercheurs de l’UMI et des experts nationaux et étrangers, constituant ainsi une opportunité de réflexion et d’échange autour de la recherche scientifique et de l’innovation à l’échelle nationale et internationale.



La Conférence inaugurale de cette Journée scientifique présidée par Hassane SAHBI ; Président de l’UMI a été animée par Pr. Chaouqi MISBAH, Directeur de recherche 1ère classe au sein du Laboratoire interdisciplinaire de physique – LIPhy au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et l’université Joseph-Fourier-Grenoble-I et a portée sur la thématique de « L’Interdisciplinarité pour relever les défis majeurs : exemple des maladies cardiovasculaires »

Une seconde communication du Pr Omar ELYOUSSOUFI ATTOU, Enseignant chercheur, Chargé de mission auprès de la Direction du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) a été donnée sur « Le CNRST au service des chercheurs et de la recherche scientifique au Maroc » suivie d’une troisième communication sur « Le Système de brevets d’invention au Maroc » présenté par Hassan BELCAID de Direction Brevet d’invention et Innovation Technologique de l’ Office Marocain de la Propriété Industrielle et commerciale (OMPIC), Maroc.

Au terme de ces séances plénières riches en conférences scientifiques, l’assistance a été conviée à la Cérémonie de Remise du prix attribué par l’UMI à la meilleure thèse de doctorat soutenue en 2021 et qui est revenu au Dr Bouymajane Aziz dans la discipline des sciences et techniques et qui en post-doctorat en Italie.

Aussi, cette journée scientifique a été marquée par l’organisation d’un Atelier sur les brevets d’invention suivi d’un Entretien individuel avec les porteurs des projets de brevets d’invention avec Hassan BELCAID de la Direction Brevet d’invention et Innovation Technologique de l’OMPIC, Maroc.