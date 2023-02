El Hajeb accueille un salon régional de Fès-Meknès dédié à l.eau

Mohammed Drihem

Mardi 07 février dernier, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka a présidé au chef lieu de la province d’El Hajeb, la cérémonie inaugurale du salon régional de l’eau de la région Fès-Meknès, organisé sous le thème de : « la dépollution de l’eau dans le bassin du Sebou ».

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, des gouverneurs des provinces d’El Hajeb et d’Ifrane, du président du conseil de la région Fès-Meknès, ainsi que des représentants des conseils élus et différents secteurs concernés par le secteur de l’eau.

Dans son allocution d’ouverture prononcée à l’occasion, Nizar Baraka a mis en exergue les objectifs de ce salon régional destiné à sensibiliser les citoyens et les différents usagers de l’eau sur l’importance de préserver les ressources hydriques et de les protéger contre la pollution, tout en veillant à la rationalisation de leur utilisation.

Pour lui, ce salon constitue une plateforme de dialogue et d’échanges entre spécialistes, société civile, élus et acteurs du secteur de l’eau sur la problématique de la pollution des ressources en eau dans la région Fès-Meknès, et un espace de partage d’expériences, d’expertises et de techniques modernes dans ce domaine.

Après avoir souligner que les ressources en eau sont une condition essentielle pour le développement économique et social du pays, le ministre a ajouté que la gestion de ces ressources dans le bassin du Sebou en général, et dans la région Fès-Meknès en particulier, font face à de grands défis liés au problème de la pollution, exigeant une gestion optimale de cette matière vitalité, conformément aux hautes directives de SM le Roi Mohammed VI contenues dans son discours prononcé à l’occasion de l’ouverture de la première session de la deuxième année législative de la onzième législature, appelant à la nécessité de préserver la ressource en eau et de redoubler d’efforts pour son utilisation responsable et rationnelle.

Concernant le salon régional de l’eau à Fès-Meknès Nizar baraka a indiqué que la préservation de la qualité des ressources en eau et la lutte contre le pollution figurent parmi les principaux paris à gagner pour assurer le droit des générations futures à l’eau, précisant que le bassin du Sebou est l’un des bassins les plus touchés par la problématique de la pollution, principalement celle liée au déversement des déchets liquides industriels et domestiques.

Il a fait savoir, à ce sujet, que ces déchets liquides ont atteint environ 198 millions de m3 en 2020 et doivent dépasser 267 millions de m3 à l’horizon 2050, relevant que cette pollution affecte négativement l’approvisionnement en eau potable dans certaines zones de la région en raison de la pollution des eaux de l’oued Inaouen et de l’oued Sebou, en dépit des efforts consentis au niveau du bassin du Sebou, qui ont permis, jusqu’à présent, de porter le taux de traitement des eaux usées urbaines à 59% et de réduire le taux de pollution industrielle d’environ 30%.

Après la cérémonie d’ouverture officielle du salon marquée notamment par ma présentation d’une pièce théâtrale sur l’eau des élèves de l’école Ain Khadem , d’une video institutionnelle sur la dépollution d’Oued Sebou et par la remise de prix aux élèves, le ministre de l’équipement et de l.eau et les officiels qui l.acvompagnent ont visité les différents stands du salon.

A souligner que l’ouverture du salon régional de l’eau de Fès-Meknès, qui s’étale sur deux jours, est intervenue en marge de la réunion du conseil d’administration de l’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou pour l’année 2022, tenue mardi à El Hajeb.

Au Programme de cette manifestation regionale aussi,trois séances plénières marquées, chacune d.elles, par la présentations de plusieurs communications traitant des sujets relatifs au thème général de la manifestation.