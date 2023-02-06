بلاغ صحفي

الأحد 05 فبراير 2023

تتويج الأستاذات والأساتذة بدرع جائزة أستاذ(ة) السنة برسم سنة 2022 في دورتها الرابعة

ترأس السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمعية السيد والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، والسيد رئيس مؤسسة “الزهيد” والسيدة رئيسة جمعية “أصدقاء المدرسة العمومية”، يومه الأحد 05 فبراير 2023، بمدينة مراكش، مراسم النسخة الرابعة من حفل تتويج الأستاذات والأساتذة الفائزين بجائزة أستاذ(ة) السنة برسم سنة 2022، على المستوى الوطني والخاصة بالفئات الثلاث (التعليم الابتدائي العمومي، والتربية الدامجة ومعاهد الترقية الاجتماعية والتعليمية)، ويأتي تنظيم هذه الجائزة تكريسا لثقافة الاعتراف وتحفيزا للمبادرات الرائدة في صفوف نساء ورجال التربية والتكوين وتشجيعا للتميز المهني.

وعرفت هذه النسخة الرابعة مشاركة 350 أستاذة وأستاذا في السلك الابتدائي، مما مكن أزيد من 12500 تلميذة وتلميذا من الاستفادة من الدينامية التي أحدثتها الجائزة داخل الأقسام.

وتكافئ جائزة أستاذ(ة) السنة الأستاذ(ة) الذي اجتهد وأبدع في تنزيل مشروع قسم مميز عبر ممارسات تربوية فضلى وأداء بيداغوجي ناجع يمكِّن من قياس أثره على الارتقاء بالتعلمات.

وتوج بجائزة أستاذ(ة) السنة برسم سنة 2022:

⦁ عن فئة « التعليم الابتدائي العمومي »:

الجائزة الأولى: السيد اعدو سعيد (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء)؛

الجائزة الثانية: السيد رشيد لعروية (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي)؛

الجائزة الثالثة: السيدة حسناء بوشعلة (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة).

⦁ فئة « التربية الدامجة »:

الجائزة الأولى: السيد محمد لعروسي (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء)؛

الجائزة الثانية: السيد مصطفى حوسني (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة)؛

الجائزة الثالثة: السيدة فاطمة مودو (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس).

⦁ فئة « معاهد الترقية الاجتماعية والتعليمية (IPSE) »:

الجائزة الأولى: السيدة إيمجان مريم (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء)؛

الجائزة الثانية: السيدة اللحية منال (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات)؛

الجائزة الثالثة: السيد الرياني يوسف (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة).

كما تميزت بإضافة جوائز تشجيعية لفائدة المبادرات المتميزة على المستوى الجهوي في فئة التعليم الابتدائي العمومي، والتي سيتم تسليمها للفائزات والفائزين في الأكاديميات المعنية.

ويأتي تنظيم هذه الجائزة، انسجاما مع « محور الأستاذ » الذي ترتكز عليه خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، والذي ينص على تحفيز المبادرات الرائدة لنساء ورجال التربية والتكوين وتشجيع التميز المهني، إلى جانب تكريس ثقافة الاعتراف، وهي بذلك، تعد تجسيدا نموذجيا للتعاون بين الوزارة والمجتمع المدني، وتقاسم الرؤية المشتركة حول دور المدرسة والمدرس(ة) في بناء مجتمع الغد وتحقيق النهضة التربوية الرائدة.

وللإشارة، فقد تم تنظيم النسخة الأولى لهذه الجائزة سنة 2019 على مستوى المديرية الإقليمية بالحوز بمبادرة من المجتمع المدني، عبر مؤسسة الزهيد وجمعية أصدقاء المدرسة العمومية، ثم جهويا، في نسختها الثانية سنة 2020، لتشمل جهة مراكش–آسفي، وكذا المؤسسات التابعة لمعاهد الترقية الاجتماعية والتعليمية (IPSE) بالجهة، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، لتصبح هذه الجائزة ذات بعد وطني منذ سنة 2021.