سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب يقوم بزيارة تفقدية للثانوية الإعدادية ضاية عوا بإقليم إفران

بقلم محمد الدريهم



يوم الجمعة 3 فبراير 2023 الفارط, كانت الثانوية الإعدادية ضاية عوا بإقليم إفران – وهي إحدى المؤسسات التعليمية الـثماني والعشرين (28) المستفيدة على مستوى جهة-فاس مكناس من مشروع « التعليم الثانوي » المندمج ضمن برنامج التعاون « الميثاق الثاني » ، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة، ممثلة بهيئة تحدي الألفية – على موعد مع الزيارة التي قام بونيت تالوار، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب الذي كان مرفوقا بمدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة فاس مكناس و المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة و السيدةين مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، و كيري مونهان، المديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب.

هذا وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للسيد السفير للاطلاع على سير تنفيذ الإجراءات المقررة برسم « مشروع المؤسسة المندمج »، الذي يعتبر الدعامة الرئيسية لنموذج « ثانوية التحدي » باعتباره المكون الأساسي لمشروع « التعليم الثانوي »، والذي يهدف إلى تعزيز نجاعة وأداء المؤسسات التعليمية وتجويد تعلمات التلاميذ ونتائجهم الدراسية.

هذا ويعتبر « مشروع المؤسسة المندمج »، الذي تم إعداده وفق منهجية تشاركية، بمثابة خارطة طريق تحدد أولويات التدخل على مستوى كل مؤسسة تعليمية، وكذا العمليات التي يتعين القيام بها والميزانية اللازمة لذلك. وفي هذا السياق، أتاحت هذه الزيارة الفرصة للوقوق على أن الميزانية التي تم تخصيصها لهذه المؤسسة على مدى السنوات الأربع الماضية، والتي يبلغ مجموعها 520.000 درهم، كانت موجهة بشكل أساسي لتعزيز الدعم الاجتماعي والمدرسي، وتهيئة المساحات الخضراء، واقتناء معدات للإسعافات الأولية، وتعزيز الأنشطة الموازية، والنهوض بالتميز، وإثراء رصيد المكتبة.

كما مكنت الزيارة تالوار من الاطلاع على أشغال البنيات التحتية التي تم إنجازها على مستوى الثانوية الإعدادية ضاية عوا بهدف تحسين المحيط التعليمي لفائدة تلاميذ هذه المؤسسة البالغ عددهم 560 تلميذا وتلميذة. وقد شملت هذه الأشغال أساسا إنشاء مبنى متعدد الوظائف على مساحة 170 مترًا مربعًا، وتوفير التدفئة المركزية، وإقامة ولوجيات ومراحيض لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب، وإصلاح الملعب الرياضي، وصباغة المباني المدرسية والداخلية، وتعلية الجدار المحيط بالمؤسسة.

مباشرة بعد ذلك، زار السيد السفير فصولا دراسية حيث وقف على جودة المعدات المعلوماتية والديداكتيكية وأدوات التواصل ومختبر اللغة التي تم وضعها رهن إشارة هذه المؤسسة التعليمي بهدف التشجيع على اعتماد ممارسات تربوية مبتكرة، وتجويد تعليم المواد العلمية، وتعزيز قدرات التلاميذ على الابتكار.

كما شكلت هذه الزيارة مناسبة للسيد تالوار لتبادل أطراف الحديث مع تلاميذ ينشطون داخل النوادي المدرسية التسعة (9) التي تم إحداثها بهذه المؤسسة بهدف تنشيط الحياة المدرسية. وهكذا، فبالإضافة إلى المعدات الرياضية التي تم توفيرها لهذه المؤسسة (بساطات رياضية، وحواجز القفز العلوي والطولي، إلخ)، تم إمداد ستة نوادي مدرسية (المسرح، والسينما، والإذاعة المدرسية، والفنون التشكيلية، الموسيقى، والبيئة)، وذلك بفضل دعم مشروع « التعليم الثانوي »، بالمعدات اللازمة لضمان حسن اشتغالها.