تساقطات ثلجية بمدينة إفران تفرح السياح المتواجدين في إجازة في المدينة والسكان من جميع أنحاء المنطقة

بقلم محمد الدريهم

الجمعة 27 يناير الجاري حوالي الساعة 02:15 صباحًا ؛ كانت مدينة إفران ومنطقتها على مستوى الأطلس المتوسط ​​المغربي على موعد مع أول تساقطات مهمة للثلوج لهذا الموسم الشتوي التي ، في أقل من ثلاث ساعات ، ألبست مدينة إفران ثوبها الأبيض الجميل من الثلج بعمق. أكثر بقليل من 15 سم حوالي الساعة 05:00 صباحًا.

وهكذا فإن سكان مدينة إفران ومنطقتها وعلى وجه الخصوص ؛ العديد من الزوار الذين اختاروا قضاء العطلة المدرسية الرائعة في العاصمة البيئية للمملكة: استيقظوا بإفران صباح يوم الجمعة 27 يناير لاكتشاف المناظر الطبيعية الرائعة.

في الواقع ، لقد ارتدت المدينة والمناطق النائية ثوبها الأبيض الرائع من الثلج لتقدم للزائرين واحدة من أجمل لوحات المناظر الطبيعية التي لا يمكن لأي رسام طبيعي أن يصممها وينتجها. الثلج الذي طال انتظاره لمحاربة جفاف معظم البحيرات والأنهار في هذه المنطقة التي يطلق عليها عادة برج المياه المغربي يكاد يجف في الوقت الحاضر.

كما أن الحقول الجليدية الشاسعة في إفران ومنطقتها توفر للزوار الآن أكثر من إمكانية للتنزه والمشي تحت الثلج في عاصمة السياحة البيضاء في البلاد وفي قلب غابات منتزهها الوطني إفران.

تتراقص رقاقات الثلج الكبيرة مع مهب الريح ، خاصة هذه الليلة من الخميس إلى الجمعة ، تحت ضوء مصابيح الشوارع هذه التي تمتد على طول الشوارع الرئيسية لؤلؤة الأطلس المتوسط ​​، مما يوفر مشهدًا سحريًا ويمنح هذا الطعم الجميل الحقيقي للحياة بالمناطق الجبالية.

لمواجهة هذه الموجة الباردة و بالأخص تساقط الثلوج الليلة الماضية في انحاء إقليم إفران في نهاية شهر يناير 2023 هذا ، تجندت مصالح إزالة الثلوج التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والماء و منذ بداية العاصفة وأول تساقط للثلوج و في وقت مبكر جدا من صباح اليوم الجمعة لضمان سيولة حركة المرور وصلاحية شبكة الطرق واستدامة حركة المرور على الطرق وسلامة مستخدمي الطرق في هذه الأيام الثلجية.

تحقيقا لهذه الغاية ، أطلقت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والمياه إبفران مجموعة الإجراءات الاستباقية التي اتخدت للتعامل مع هذه المخاطر المناخية لموسم شتاء 2022-2023 مثل الرياح العاتية ، العواصف الرعدية والثلج والجليد والأمطار الغزيرة والبرودة الشديدة التي تنتشر في جميع أنحاء الإقليم و ذلك ، من خلال حشد حوالي عشرين آلية لإزالة الثلوج تجوب مختلف أنحاء الشبكة الطرقية بالإقليم ، كما حشدت لهذا الغرض على وجه الخصوص 21 سائقا و 12 عاملا و 06 تقنيين و 3 أطر لإنجاح حملة إزالة الثلوج هذه لموسم 2022-2023 الحالي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة الطرقية المعنية بعمليات إزالة الثلوج الخاصة بهذه الحملة تمتد على مسافة اجمالية تقدر بحوالي 328.182 كيلومترًا موزعة على 134.5 كيلومترًا من الطرق الوطنية و 166.621 كيلومترًا من طرق الجهوية و 25.500 كيلومترًا من الطرق الإقليمية.