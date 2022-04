AGRICULTURE : LA PROVINCE D’IFRANE ENREGISTRE D’IMPORTANTES PRECIPITATIONS BENEFIQUES POUR LE SECTEUR AGRICOLE

Les dernières pluies survenues au niveau de la province d’Ifrane ont eu un effet positif sur l’état du couvert végétal et ont donnée de l’espoir aux agriculteurs et aux éleveurs.



Selon les dernières données qui nous sont parvenues de la Direction Provinciale du Ministère de l’Agriculture d’Ifrane (DPA), le cumul des précipitations au niveau de cette province a atteint à ce jour 326,8 mm soit un déficit de 25% par rapport à l’année précédente.

Ces pluies ont été bénéfiques pour les cultures d’automne qui s’étend sur une superficie globale de 53 000 ha répartis entre sur 34.500 ha de céréales dont 93% situés en Bour, 17.800 ha de cultures fourragères dont 83 % localisées en Bour et 140 ha de légumineuses alimentaires dont 43% cultivées en Bou.

Elles ont eu également un effet positif sur la nappe phréatique, le remplissage des barrages et l’état des parcours. Ces pluies vont encourager les agriculteurs pour l’installation des cultures printanières.

A noter que la province d’Ifrane s’étend sur une superficie totale de 355.334 ha dont 44% sont réservés aux parcours, 33% aux forêts et en troisième lieu on trouve la Superficie Agricole Utile (S.A.U) qui ne représente que 20% de la superficie totale.

La province se caractérise par sa richesse en ressources naturelles et son carrefour routier important lui attribuant ainsi un rôle économique très important tant au niveau de la région économique Fès-Meknès qu’au niveau national.

Les agriculteurs de la région pratiquent essentiellement la céréaliculture (blés, orge, maïs et fourrages), le maraîchage (pomme de terre, oignon, petits pois, etc.) et l’arboriculture fruitière notamment les rosacées fruitières. La SAU représente plus de 72.000 ha soit environ 20% de la superficie totale, venant en troisième lieu après les forêts et les terrains incultes.

La Superficie Agricole Utile par spéculations selon la DPA d’Ifrane est comme si après détaillée : Les Céréales (30 000 ha), les Fourrages (14 982 ha), l’Arboriculture (7 525 ha), l’Olivier (750 ha), le Maraîchage (2 155 ha), les Légumineuses (1 278 ha) et la Jachère (15 310 ha)

D’autre part, il y’a lieu de souligner que l’élevage ovin sur parcours constitue la principale ressource économique de la population dans cette région considérée comme étant le berceau de la race ovine Timahdite et où la plupart des éleveurs pratiquent la transhumance entre la plaine (Azaghar) et la montagne (Jbel).

Ce secteur d’élevage au niveau de la province d’Ifrane a connu une vaste opération vaccination qui a touché tout le cheptel de la province composé de 878.059 têtes ovines, 17.000 têtes Bovines et 90.000 têtes caprines. Il s’agit de la vaccination des Bovins contre la fièvre aphteuse et identification selon le Système National d’Identification et de Traçabilité Animale (SNIT), la vaccination des ovins contre la clavelée-peste des petits ruminants et la vaccination des caprins contre la peste des petits ruminants.

A noter enfin que dans le cadre du Programme exceptionnel d’atténuation des effets du retard des précipitations, la Direction Provinciale de l’Agriculture d’Ifrane a procédé à l’acquisition de deux Citernes tractées, à l’aménagement d’un point d’eau, à l’aménagement hydro agricole de 11 kms de Séguia d’irrigation et à la distribution de de 120 qx d’aliments composés.

Dans ce même cadre, la DPA a enregistré en date de 10 avril 2022 un dépôt Cumulé de la quantité d’orge estimée à 18208,8 quintaux au niveau du centre relais d’Azrou dont 16273,6 qx sont sortis pour être distribués au profit de 3598 éleveurs bénéficiaires.

Mohammed Drihem