COMMUNIQUE DE PRESSE : Participation des Conseils provinciaux et Préfectoraux au 3ème appel à projet du FACDI

S’inscrivant dans la dynamique de sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie qui a fait de la coopération sud-sud une priorité et une vision stratégique envers nos confrères Africains et suite à la 3ème édition de l’appel à projet du fonds Africain d’Appui à la Coopération Décentralisée Internationales des Collectivités territoriales lancé le 09 Mai 2022, l’Association marocaine des Présidents des Conseils des Préfectures et des Provinces s’est engagée via son Président Mr Abdelaziz Derouiche, son bureau Exécutif ainsi que toutes ses composantes à mobiliser les Conseils provinciaux et Préfectoraux pour s’engager dans des projets à caractères sociaux avec des collectivités territoriales africaines dont l’impact sera ressenti directement par la population locale.



A cet effet, et en coordination avec la DGCT, des journées d’étude ont été organisées et un comité de suivi a été crée pour accompagner les Conseils Provinciaux et Préfectoraux dans la prise de contact avec leurs confrères africains, l’élaboration et le dépôt de 13 dossiers de projets soumis au FACDI dont les porteurs sont les Conseils de : Rabat , Skhirate-Témara , Salé, Benslimane , Nouaceur , Oued Eddahab , Sefrou ), Sidi Ifni , Tanger-Assilah .



Aussi, les Conseils communaux au Maroc ont participé à cette édition avec 10 projets et les Conseils Régionaux avec 02 projets.

Ainsi, et après une présélection du comité technique, le comité de pilotage du FACDI composé des représentants du Ministère de l’intérieur, du Ministère des Affaires Etrangères de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, de l’Agence Marocaine de la Coopération Internationale, des trois Associations Marocaines des Présidents des Collectivités territoriales, de la Direction de la Coopération Internationale et de la Coordination Nationale de l’INDH, a statué en date du 10 Janvier 2023 sur le résultat de ce 3ème appel à projet du FACDI à l’unanimité l’octroi de l’appui à 26 collectivités territoriales relevant de 16 Etats Africains à savoir : le Togo (02), le Nigeria (01), la Mauritanie (03), la Côte d’Ivoire (01), la Gambie (03), le Cameroun (01), le Sénégal (02) , la Sierra Leone (03), le Niger (01), Djibouti (01), la Centrafrique (01), l’Ouganda (02), le Kenya (02), la Tanzanie (1), Madagascar (01) et l’Eswatini (01).

Par ailleurs, l’objectif principal de cette coopération est la mutualisation des expertises entre les collectivités territoriales marocaines et africaines dans les domaines relatifs au renforcement des capacités des cadres territoriaux, à l’employabilité, à l’autonomisation des femmes, la gouvernance économique, à l’amélioration des conditions sanitaires des populations locales, à l’aménagement urbain, la planification stratégique,..etc.