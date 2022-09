UNE DELEGATION SAOUDIENNE EN VISITE A L’UNIVERSITE AL AKHAWAYNE DE LA VILLE D’IFRANE

En marge du colloque organisé sur le thème : « les relations Maroco-saoudiennes entre hier et aujourd’hui » organisé par Archives du Maroc, l’Université Al Akhawayn à Ifrane a reçu, une délégation saoudienne composée de son excellence Abdullah bin Saad Al Ghurairi, ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite à Rabat, le Dr. Fahd bin Abdullah Al-Samari, Secrétaire Général de la Fondation du Roi Abdul Aziz pour la Archives du Maroc et les participants à ce colloque.

Cette rencontre a été l’occasion de mettre en exergue les liens d’amitié et de coopération entre les deux royaumes et de discuter des moyens de renforcer la coopération Maroco-saoudienne, notamment dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Lors de cette rencontre, le Président d’Al Akhawayn, Dr. Amine Bensaid a rappelé le long chemin parcouru par l’Université depuis sa création en 1995 par Feux le Roi Hassan II et le Roi Fahd. Il a également évoqué les réalisations de l’université, sa quête continue de l’excellence et son ambition constante de former des lauréats fiers de leurs identités et capables de briller dans un monde marqué par d’importantes mutations.

Mohammed Drihem