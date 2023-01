LE CENTRE CULTUREL D’AZROU CELEBRE L’ANNEE AMAZIGH 2973 SOUS LE THEME; « L’année Amazigh … les racines et le rituel de la fête»

Mohammed Drihem



En application du plan d’action du ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication – Département de la Culture – visant la préservation et la promotion du patrimoine culturel national et compte tenu de la lettre Royale adressée aux participants à 17ème session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, le Centre culturel d’Azrou en partenariat avec le Conseil Provincial d’Ifrane et le conseil de la collectivité territoriale d’Azrou organise la Première édition des festivités commémoratives de l’année amazigh 2973 sous le thème de «L’année Amazigh …Entre les racines et le rituel de la fête» et ce, du 10 au 13 janvier 2013.

Au programme de cette première culturelle à Azrou, le vernissage de l’exposition des artistes peintres Said Azrayeb et Mohammed Hamiani avec une lecture poétique de ce dernier suivi d’un hommage en l’honneur de Houssain Lahboub chercheur dans l’art et la culture amazigh.

Sur le plan littéraire, les organisateurs ont programmé une exposition du livre et des publications Amazighs avec la signature du recueil poétique amazigh « Oufoul Al Hamss » avec une cérémonie en hommage de son auteur Boussaîdi Mohammed.

Aussi, atelier sur le Tifinagh et sa relation avec le patrimoine immateriel Amazigh animé par l’enseignant chercheur HOucine Lahboub est programmé et sera suivi d’une conference sur la thématique de la Mémoire orale dans les métiers du Moyen Atlas et d’une cérémonie en hommage à la Poétesse et tisseuse Itto Zakka.

Enfin, cette évènement 100% amazigh organisé par le centre culturel d’Azrou sera marqué notamment par la tenue d’une rencontre en hommage à la mémoire du Poète Amazigh Feu Ali Abouchi animée par les professeurs chercheurs Bassou Oujabbour, Mohammed Boussaïdi et Mohammed Abouchi suivi d’une conférence consacrée au thème des Journées : « L’année Amazigh …Entre les racines et le rituel de la fête».