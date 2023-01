PARC NATIONAL DE TOUBKAL : TROIS MORTS LORS D’UNE RANDONNEE HIVERNALE DANS LA ZONE CŒUR DU PARC NATIONAL DE TOUBKAL

Mohammed Drihem

Samedi 07 janvier 2023 dernier, le Glacier d’Imi N’Taghounie situé à quelques 3600 m d’altitude au cœur d’un couloir glacé qui mène au plateau de Tazagharet à 3960 m d’altitude a été le théâtre d’un accident mortel qui a couté la vie à deux touristes marocains et à leur « Guide » accompagnateur A.O.I.

Les deux touristes morts faisaient partie d’un groupe de 11 personnes en randonnée dans la zone cœur du Parc !national de Toubkal accompagnés de Trois guides accompagnateurs dont le défunt A.O.I.

Afin d’élucider les circonstances de cet accident mortel, la brigade de la Gendarmerie Royale d’Asni a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent qui a ordonné notamment l’évacuation des Trois cadavres vers la morgue de Marrakech pour autopsie.

Ce nouvel accident enregistré à Imi N’Taghounie au niveau de Douar Tizi Oussem relevant de la collectivité territoriale d’Ouirgane du Cercle d’ Asni dans la Province d’ El Haouz nous interpelle tous et interpelle particulièrement les responsables en charge de la promotion du secteur du tourisme, de la gestion des Parcs Nationaux, de la formation des guides et accompagnateurs en montagne, de la formation des secouristes notamment et surtout les secouristes spécialisés en secourisme de montagne et de neige et les responsables de la société civile dont notamment et entre autres le Croissant Rouge Marocain et l’association nationale des Guides et ce, pour revoir le mode d’accréditation de nos Guides et accompagnateurs en montagne qui doivent être à notre sens, non seulement de simples guides et accompagnes des touristes et des randonneurs en montagne mais aussi et surtout des secouristes en montagne et neige certifiés par le Croissant Rouge Marocain seul responsable de telles formations de secouriste.

En attendant, il y’a lieu de lancer un appel aux amoureux de la montagne pour leur dire que ; si la montagne est belle en cette période de l’année, elle est surtout dangereuse et si vous souhaitez randonner dans en haute montagne, et particulièrement en hiver, vous devez être accompagnés d’un guide de montagne diplômé (et non d’un simple accompagnateur ou d’un guide espace naturel). Car ; seul un guide de montagne (contact auprès de l’association des guides d’Imlil) est un véritable spécialiste de la haute montagne et sera votre gage de sécurité.