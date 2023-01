Par Mohammed Drihem

Dans le cadre de ses activités à caractère culturel et patrimonial, l’Association Taymate des arts de l’Atlas de Ainleuh en étroite partenariat avec le conseil Régional de Fès-Meknès organisent la 4ème édition du Festival de la Région Fès-Meknès : « Akham Inachaden » (la tente de la poésie) de Ain Leuh et ce, le Week-end du 14-15 janvier 2023 en cours.

Une trentaine de groupes d’Inachaden’s (poètes amazigh) venants des provinces respectives de Séfrou, El Hajeb, Boulmane, Meknès et d’Ifrane participent à l’animation poétique amazigh de cette 4ème édition du Festival « Akham Inachaden » de la Région de Fès-Meknès qui sera organisé, le temps d’un week-end, à la Salle des conférences de la Ville d’Ifrane.

Au programme de cette édition notamment, l’organisation d’une conférence autour de la thématique « Le poétique amazigh entre inspiration et l’être qui inspire » qui sera animée par les éminents chercheurs et académiciens Ichou Benaïssa et Brahim Hasnaoui de l’institut Royal de la Culture Amazighe et d’une cérémonie hommage aux poètes amazigh Bouazza Oulmaati, Hamid Oubensani et Slimane Oubidah

Pour Hammou Ouhalli, président de l’Association Taymate des Arts de l’Atlas, l’objectif du Festival Fès-Meknès: «Akham d’Inachaden » et la préservation et la promotion du patrimoine immatériel national et régional en général et à la poésie amazigh qui en constitue l’un des piliers essentiels en particulier.

Cette manifestation a-t-il ajouté, vient appuyer les initiatives créatives destinées à préserver ce patrimoine immatériel millénaire, qui constitue une composante essentielle de la culture nationale et ce, en réunissant de nombreux poètes amazighes tout en aspirant à ériger le festival en manifestation artistique et culturelle nationale et englober d’autres formes et expressions poétiques.