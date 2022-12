La grandeur de la France 

Tayeb Zaid

Le président français venu soutenir l’équipe nationale française, composée dans l’essentiel de joueurs africains, contre l’équipe marocaine, ne doit tirer aucun sentiment de gloire, de fierté ou de satisfaction de la victoire de l’équipe de ‘’son’’ pays sur celle du Maroc. S’il ignore pourquoi, on doit le lui faire savoir.

Commençons tout d’abord par l’événement le plus récent, à savoir la demi-finale de la coupe du monde organisée au Qatar. En effet, jamais aucun pays africain n’est arrivé à ce stade de la compétition. C’est un exploit ! La crainte que l’équipe de France se fasse battre par celle du Maroc est la pire des choses qui puisse arriver à une grande nation qui a échafaudé sa grandeur sur les ressources humaines et naturelles de l’Afrique. La présence du président français sur les gradins est un contre poids pour faire basculer le jeu en faveur de l’équipe ‘’française’’. C’est ce qui est arrivé. L’arbitre principal et les arbitres du VAR ne sont pas allés avec le dos de la cuiller avec les joueurs du Maroc et le résultat final ne pouvait qu’aller aux bleus. Les bleus ! Métonymie ou euphémisme ? Les deux conviennent bien à cette équipe composée de joueurs africains qui n’ont rien de bleu : 3 Camerounais, 3 Congolais, 2 Algériens, 2 Maliens, 1 Ivoirien, 1 Guinéen, 1 Marocain, 1béninois, 1 Bissau Guinéen. Au total 15 joueurs d’origine africaine pour faire la réussite et le bonheur de la France. La réussite, oui, le bonheur, non ! Au premier but marqué par cette équipe africaine qui joue pour la France, le président français s’est éjecté de son siège en brandissant le poing comme si c’était une équipe française qui avait marqué pour la France. Hip, Hip, Hip, Hourrah ! Ah ! Monsieur le président, veuillez bien vous rasseoir, le jeu ne fait que commencer et la fin vous sera sûrement désagréable ! Profitez du Véto du VAR en attendant la tournure du match.

Il en est du sport ce qui en est des guerres. Les guerres coloniales que la France avait engagées pour étendre son autorité et son empire colonial ou à laquelle elle devait faire face à l’Allemagne nazie, elle les a faites par procuration. C’étaient les Spahis, les Zouaves, les Harkis, les Goumiers, la Lijou (la légion étrangère, les tirailleurs sénégalais) qui avaient combattu pour la France surtout en Indochine et contre l’Allemagne pendant les Grandes Guerres. La France avait mobilisé les autochtones de ses colonies, sans aucune connaissance du métier de tuer sans se faire tuer, pour les envoyer faire la guerre à d’autres colonies ou aux troupes d’Hitler qui avaient pris possession de la moitié de la France. Pendant que ces soldats sans formation militaire étaient sur les premières lignes du front, les Français de souche étaient à l’arrière pour leur crier d’avancer ou dans les colonies à profiter du soleil et des richesses des pays de ces chairs à canon.

Je finirai par un troisième point. Il est d’une autre nature que les deux premiers qui sont à caractère humain. Celui-là est d’ordre économique. En effet, la France dont nous voyons le président sur les gradins du stade encourager ‘’l’équipe française’’ à majorité africaine, imprime à 14 Etats africains leurs billets de francs CFA. Ces 14 pays doivent nécessairement déposer 50% de leurs réserves de change au trésor français. Ce qui implique que ces 14 pays ne peuvent rien faire sans l’aval de la France et que si jamais ils ont besoin de leur argent déposé en France, ils doivent obtenir l’accord de celle-ci. C’est comme un enfant qui n’ose pas se servir dans la poche du pantalon de son père pendu à l’angle de la porte. Par ailleurs, toutes les autres richesses des sols, des sous-sols et des mers de ces pays et de bien d’autres sont exploitées et par conséquent pillées par la France.

En résumé, il faut noter que si la France tient encore sur ses pieds, c’est grâce en premier à l’Afrique aussi bien sur le plan humain que sur celui de ses ressources naturelles. C’est l’Afrique qui lui a fourni des soldats pour se défendre et asseoir son autorité et son empire colonial, des joueurs de football pour l’honorer devant les autres nations, ses ressources naturelles pour faire d’elle un pays riche et considéré.