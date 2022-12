L’Agence nationale des eaux et forêts et la Cour de cassation : Un partenariat pour le renforcement de la coopération et des échanges d’expériences

Écrit par Mohammed Drihem

Jeudi 08 décembre au siège de la Cour de Cassation, Mohamed Abdennabaoui, Premier Président de la Cour de Cassation, et Abderrahim Houmy, Directeur Général de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, ont signé une convention de partenariat visant le développement d’un cadre organisationnel pour renforcer la coopération et le partenariat dans le domaine scientifique et l’échange d’expériences.

Cette initiative découle des objectifs communs de la Cour de cassation et de l’Agence nationale des eaux et forêts, de leur prise de conscience de la nécessité de coordination et de concertation dans les domaines juridique, législatif et réglementaire et de leur souci de qualifier et de former le capital l’humain. En vue d’une bonne et meilleure application des lois réglementant le patrimoine forestier national,

Cet accord, selon ses signataires, prévoit de renforcer la coopération dans les domaines de la diffusion de la jurisprudence judiciaire, l’échange de publications aussi bien en version papier qu’électronique émises par les deux parties, ainsi que le renforcement des échanges d’expériences et le développement des compétences à travers l’organisation de stages de formation et des activités intellectuelles communes.

Pour atteindre ces objectifs, les deux parties travailleront ensemble, conformément à cet accord, à contribuer scientifiquement à des séminaires et conférences nationaux et internationaux, et à échanger des publications et des textes législatifs et réglementaires qui concernent des domaines d’intérêt commun. Des travaux seront également menés pour renforcer le cadre juridique au profit des cadres de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts et coordonner les efforts en matière de d’émission d’avis sur les projets de loi et les projets de textes relatifs aux questions des eaux et forêts.