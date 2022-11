FORMATION PROFESSIONNELLE : UNE DELEGATION GUINEENNE VISTE L’OFPPT LE CFMHT D’EL HANK A CASABLANCA

Par Mohammed Drihem

Dans le cadre des efforts déployés par le Maroc et la Guinée pour le développement des opportunités et des liens collaboration en matière de formation professionnelle et le cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud, une délégation guinéenne présidée par Alpha BACAR BARRY, Ministre de l’Enseignement technique et de la Formation Professionnelle a été accueillie récemment par l’OFPPT

Lors de cette rencontre, Loubna TRICHA, Directrice Générale de l’OFPPT et BACAR BARRY ont exprimé leur engagement pour le développement du partenariat bilatéral à travers des programmes mutuels tout en soulignant l’importance de l’échange d’expertises entre les deux pays partenaires de longue date.

La Directrice Générale Loubna TRICHA a réitéré à cette occasion l’engagement continu de l’office pour l’appui de la Guinée à la mise à niveau de son dispositif de formation, aussi bien en matière de développement du réseau d’établissements et d’ingénierie de formation qu’en matière de formation et de perfectionnement des formateurs et du staff technicopédagogique. Cet appui concernera notamment ; le développement de structures et de mécanismes de formation continue pour faire face aux besoins croissants exprimés par les entreprises Guinéennes. La collaboration toucherait aussi la prospection conjointe, dans le cadre de la coopération triangulaire, de nouvelles sources de financement auprès de Bailleurs de Fonds mondiaux pour la réalisation des projets de coopération.

Pour sa part, Le Ministre guinéen n’a pas manqué de cette visite à solliciter le support de l’OFPPT pour le développement du dispositif de la formation professionnelle de son pays en repensant la coopération et en l’orientant vers des secteurs prioritaires : agriculture, artisanat et la mobilisation d’experts de l’OFPPT.

En matière de renforcement de compétences, il y’a lieu de souligné que la Guinée s’est appuyée aussi sur l’expertise de l’OFPPT pour la formation de 155 formateurs grâce à un cursus de formation technico-pédagogique d’une durée de 3 ans, et ce dans le cadre du projet ERAM avec un financement du Fonds Saoudien et de la BID.

Dans cette même dynamique, l’OFPPT, conjointement avec la Fondation Mohammed VI pour le Développement Durable, accompagne la Guinée pour la construction, l’équipement et la formation des ressources humaines du Centre de Formation Professionnelle dans les métiers du BTP, Tourisme, Hôtellerie et Restauration à Conakry. Ce centre est construit sur une superficie de 5095 m² et garantira une offre de formation diversifiée en 21 filières, avec une capacité d’accueil de 1000 places pédagogiques. L’OFPPT a également assuré la formation de 27 formateurs et de 6 cadres dudit établissement.

Selon l’OFPPT, le Maroc a accueille depuis 2009 plus de 850 stagiaires guinéens en formation initiale dans les métiers du Tourisme, de la Gestion des entreprises, du BTP, de l’Agroalimentaire, du Génie électrique et des Technologies de l’Information et de la Communication. Sur le plan africain, ce nombre s’élève à près de 7665 stagiaires issus de plus de 60 pays entre 2005 et 2023.

Au terme de cette rencontre, la délégation guinéenne a effectué une visite au Centre de Formation dans les Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme EL HANK afin de découvrir de plus près les différents espaces pédagogiques de l’établissement.