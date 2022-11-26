وفد غينيي تقوم بزيارة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

محمد دريهم

في إطار تقوية التعاون جنوب-جنوب، استقبل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مؤخرا وفدا من جمهورية غينيا، يترأسه ألفا باكار باري، وزير التعليم التقني والتكوين المهني.

وتأتي هذه الزيارة استمرارية للجهود التي يبذلها المغرب وغينيا لتعزيز فرص التعاون الثنائي في مجال التكوين المهني

خلآل هذا اللقاء, عبركل من لبنى اطريشا مديرة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وباكار باري عن التزامهما بتطوير شراكة ثنائية عبر برامج مشتركة، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين اللذين تربطهما شراكة طويلة الأمد. و بهذه المناسبة أكدت اطريشا على التزام المكتب بالمساهمة في الرفع من مستوى الجهاز التكويني الغيني، من خلال تطوير شبكة المؤسسات وهندسة التكوين، بالإضافة إلى تكوين وتنمية قدرات المكونين والطاقم التقني والبيداغوجي. والتزامه أيضا بتطوير هياكل وآليات التكوين المستمر استجابة للحاجيات المتنامية للمقاوالت الغينية. كما يهم هذا التعاون أيضا البحث المشترك عن مصادر جديدة للتمويل من جهات مانحة دولية في إطار شراكة ثلاثية من أجل إنجاز مشاريع التعاون.

من جهه, أكد الوزير الغيني على ضرورة توجيه التعاون نحو القطاعات ذات الأولوية كالفلاحة والصناعة التقليدية من أجل تطوير الجهاز التكويني لبلده.

وارتباطا بالتكوين دائما، لقد سبق و ان استعانت غينيا بخبرة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل تكوين 155 مكونا استفادوا من دورة تكوينية تقنية بيداغوجية مدتها 03 سنوات وذلك في إطار مشروع دعم قطاع التعليم والتعليم التقني والتكوين المهني (ERAM) بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.

وفي إطار هذه الدينامية، يواكب المكتب، بمعية مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، جمهورية غينيا في بناء وتجهيز وتكوين الموارد البشرية بمركز التكوين المهني في مهن البناء الأشغال العمومية، والسياحة والفندقة والمطعمة بكوناكري. حيث تم بناء هذا المركز على مساحة 5095 مترا مربعا، بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 مقعد بيداغوجي، وسيؤمن عرضا تكوينيا متنوعا في 21 شعبة. كما قام المكتب بتكوين 27 مكونا و 06 أطر بهذه المؤسسة.

وللتذكير فإن المكتب يستقبل منذ سنة 2009 أكثر من 850 متدربا غينيا في التكوين الأساسي في مهن السياحة وتسيير المقاولات والبناء الأشغال العمومية والصناعة الغذائية والهندسة الكهربائية وتكنولوجيات الإعلام الإتصال. وعلى الصعيد الإفريقي وصل عدد المتدربين المنحدرين من أكثر من 60 بلدا إفريقيا إلى ما بيناهز 7665 متدربا ما بين 2005 و .2023 وقد تم على هامش اللقاء، تنظيم زيارة للوفد الغيني إلى مركز التكوين في مهن الفندقة والسياحة بالعنق بالدار البيضاء من أجل التعرف على مختلف الفضاءات البيداغوجية للمؤسسة.