L’INFRASTRUCTURE TOURISTIQUE D’IFRANE

SE RENFORCE PAR LA NAISSANCE DE

« ZEPHYR IFRANE »

UN JOYAU DE L’HOTELLERIE NATIONALE

Le Ministre de l’Education Nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Mr Saaid Amzazi accompagné de Mr Driss Ouaouicha, Ministre Délégué chargé de l’enseignement supérieur, de Mr Abdelhamid El Mazid Gouverneur de la Province d’Ifrane et de Mr Youssef El Bakkali Président de la fondation Mohammed VI des oeuvres sociales de l’enseignement – formation a procédé Samedi dernier, , à l’inauguration officielle du 3ème Complexe Touristique, Zéphyr Ifrane de la Fondation Mohammed VI pour la Promotion des Œuvres sociales de l’Education et de la Formation qui vient s’ajouter aux complexes « Zéphyr Targa » à Marrakech et « Zéphyr Mazagan » à El Jadida.

Situé à l’entrée Nord-Ouest de la ville d’Ifrane, ce fleuron des établissements touristiques nationaux « Zéphyr Ifrane » est édifié sur une superficie de 05 hectares où il offre, d’ores et déjà, aux adeptes du tourisme de montagne, la quiétude des espaces verts et la fraicheur du Climat des montagnes tout en leur proposant un nouveau cadre d’estivage à proximité de nombreux sites naturels tels que les cascades et les lacs de la région d’Ifrane.

Il s’agit là d’un Hôtel de Haut standing disposant de 60 chambres et 04 suites au design moderne, dotés de terrasses et de balcons donnant des vues sur les piscines. Il abrite également quatre espaces de restauration au cadre varié : Restaurant, Cafeteria, salon de thé et Lounge ainsi qu’un espace de conférences comprenant trois salles pouvant accueillir différents évènements professionnels.

A proximité de l’hôtel, sur un vaste espace en retrait, le complexe « Zéphyr Ifrane » compte quelques 84 appart-hôtel spéciaux bien équipés offrant des vues imprenables sur les espaces extérieurs qui comprennent une piscine chauffée tout au long de l’année, une aire de jeux au sol souple, deux terrains de sport dont un cours de tennis et un terrain de mini-foot, une agora pour les activités récréatives et de nombreux espaces verts.

D’après Mr Youssef El Bakkali, Président de la Fondation Mohammed VI des Œuvres Sociales de l’enseignement-formation initiatrice du Projet, « Zéphyr Ifrane » ouvrira ses portes le 19 juillet prochain pour accueillir exclusivement les familles de l’Education-Formation durant les périodes de vacances scolaires et sa gestion à été confié à la société Zéphyr Développement qui est une filière de la Fondation à100% créée en 2018 pour assurer un service hôtelier et touristique professionnel et conforme aux plus hauts standards de qualité.

De même avait-il ajouté, la semaine d’après la ville d’Agadir sera au rendez-vous avec l’Inauguration officielle du quatrième Centre de vacances de la famille de l’enseignement et de la formation « ZEPHYR AGADIR ».

Mohammed Drihem