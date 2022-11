Formation continue : L’OFPPT Inaugure un nouveau Centre de formation continue à Ain Borja et projette un autre à Ifrane

Par Mohammed Drihem

Lundi O7 novembre 2022 courant ; l’OFPPT a procédé à l’inauguration d’un nouveau centre de formation continue à Casablanca (Ain Borja).

Ce nouveau centre initié par l’OFPPT dans le cadre de ses actions de valorisation de son capital humain, vient répondre aux besoins en formation des ressources internes de l’Office, pour accompagner les projets stratégiques de l’institution, et s’inscrit dans la dynamique de développement des compétences du personnel, à travers des programmes ciblés, axées principalement sur les nouvelles expertises dans les domaines de spécialisation des collaborateurs.

Selon ses initiateurs ; le lancement de ce centre vient également dans la continuité des actions de perfectionnement des compétences, engagées par l’OFPPT et dans ce cadre, les collaborateurs de l’Office ont bénéficié de formations diversifiées en 2022, pour accompagner le développement et la mise à niveau du dispositif de l’OFPPT et de l’excellence opérationnelle, en plus du développement des compétences liées à de nouvelles pratiques managériales, notamment l’approche projet. Les nouveaux managers de l’OFPPT ont suivi également des formations sur-mesure pour une prise de fonction réussie et optimale.

Les efforts de formation continue de l’OFPPT précise-t-on, touchent les formations en compétences managériales, favorisant la préparation et l’encouragement des ressources internes pour accéder à des postes de responsabilité et l’accompagnement des chantiers de mise à niveau et de développement du dispositif de formation engagés depuis 2018. A ce titre, 2791 JFP (jours de formation professionnelle ont été réalisés, en collaboration avec des partenaires de renom, notamment l’ISCAE, l’Ecole Centrale de Casablanca, l’UM6P, Caciopee, Franklin Covey en plus de l’Institut Des Finances (IDF).

En plus des formations continues en matière de compétences managériales, avance-t-on, l’OFPPT œuvre également en faveur du développement des compétences métier de ses collaborateurs. Dans ce cadre, 1281 JFP ont porté sur le développement des compétences techniques d’environ 495 collaborateurs pour les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs métiers.

Selon un communiqué de L’OFPPT, ce dernier accorde une importance particulière à la formation des formateurs et dans ce cadre, 2600 formateurs ont bénéficié de 20.703 JFP en 2021-2022. Ce chiffre s’élèvera, au titre de l’année 2022-2023 à 32.396 jours de formation professionnelle pour profiter à pas moins de 4.472 formateurs de l’Office. Les formations initiées porteront sur des secteurs diversifiés à l’instar de l’agro-industrie, le digital et l’intelligence artificielle, l’économie verte, la santé, arts et industries graphiques, etc.

Par ailleurs précise-t-on, depuis 2019, le personnel d’encadrement, les formateurs de l’OFPPT bénéficient de l’accès à la bibliothèque numérique « ScholarVox » qui offre une grande opportunité d’accès à une documentation académique, scientifique, technique et professionnelle. A ce service numérique s’est ajoutée en 2020 la plateforme « ScholarVox Skills » qui offre un accès illimité à un catalogue de plus de 40.000 formations vidéo correspondant à plus de 1000 thématiques de compétences différentes.

Les colaborateurs de l’OFPPT bénéficient également de cours en blended learning, pour le développement de leurs compétences linguistiques en langue anglaise, en collaboration avec Wall Street English.

Il est à souligner enfin, que le nouveau centre de formation continue dispose, en plus des espaces de formation, d’un hôtel de 112 chambres afin de faciliter les conditions d’hébergement et de restauration des collaborateurs. Dans cette même dynamique, un autre centre de formation continue verra le jour prochainement à la ville d’Ifrane.