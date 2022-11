LA VILLE DE MARRAKECH AU RENDEZ-VOUS AVEC LA 22ème EDITION DE SON FESTIVAL D’ASTRONOMIE

Par Mohammed Drihem

L’Association d’Astronomie Amateur de Marrakech persiste et signe en organisant la 22ème édition du festival d’Astronomie de la Ville Ocre de Marrakech du 28 novembre au 03 décembre 2022 prochain.

De l’avis des organisateurs, le festival d’Astronomie de Marrakech reprend cette année son rythme de croisière avec une riche programmation pendant la saison d’automne avec plusieurs événements à l’affiche suivant en cela l’actualité scientifique comme à son accoutumé:

Dans ce cadre de programmation, le prix Nobel de Physique de cette année sera l’occasion de fêter la mécanique quantique et pour se faire, le 22ème Festival d’Astronomie de Marrakech accueillera trois animateurs de renom du Palais de la découverte de Paris dont MKRTCHIAN Anthony ; Responsable de l’Unité Physique et Kamil FADEL médiateur scientifique.

Aussi précise-t-on, le lancement du James Webb Space Télescope et ses premières lumières méritent également une attention particulière et sont prévus au programme de cette nouvelle édition du festival qui accorde une place de choix à l’Observatoire Astronomique de l’Oukaimeden qui entre de plus en plus dans l’ère du spatial avec le suivi des satellites et débris de l’espace et dont la thématique sera mise en avant lors des journées « Coupoles Ouvertes » de l’OUCA.

De même, le projet de réserve de ciel étoilé Atlas Dark Sky avance et grâce à la fondation Atlas Dark Sky, le 22ème festival d’Astronomie de Marrakech recevra un expert qui viendra assurer des journées de formation concernant la déclaration de la réserve.

Pour sa part, l’association 3AM renouvelle son bureau et son Assemblée Générale élective sera également programmée pendant la période de ce Festival qui sera aussi l’occasion de fêter le dixième anniversaire du Centre Culturel Atlas Golf Marrakech.

Enfin, les organisateurs de la 22ème édition du Festival d’Astronomie de Marrakech ont prévu des animations dans les écoles, collèges et lycées de la région, des conférences grand public, des ateliers et des concours qui seront à l’affiche également.

Une pléiade d’éminents hommes et femmes des sciences d’astronomie et professeurs chercheurs contribueront à l’animation de ce festival et notamment et surtout à l’animation des différents évènements spéciaux programmés à l’occasion à connaitre entre autres évènement : La rencontre avec Dr. Eric SMITH de l’équipe de James Webb Space Telescope, les réserves de ciel étoilé: enjeux et perspectives avec Sébastien VAUCLAIR, Jewels of the sky, Obesrvation, recovery and origin / Brève histoire des sciences de l’univers, Des aspects du rapport de la science et de la philosophie du Pr Mohamed MAWHOUB, la Spectroscopie stellaire : comment observer les étoiles autrement suivi de Pilotage en remote de l’Observatoire de l’Oukaimeden avec Abdelmajid BENHIDA, une Brève histoire des sciences de l’univers avec Tarik KHALLA, Un mode quantique : de 1905 au prix Nobel 2022 avec Kamil FADEL et l’Astrophysique: Technique de détection des Exoplanètes avec Zouhair BENKHALDOUN.