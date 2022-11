Les ministres des Affaires étrangères de l’Union pour la Méditerranée en conclave Au 7ème Forum régional à Barcelone

Par Mohammed Drihem

Le septième Forum régional de l’Union pour la Méditerranée (UpM) se tiendra à Barcelone le 24 novembre 2022, dans le cadre de la deuxième édition de la Journée de la Méditerranée.

Les ministres des Affaires étrangères des 42 pays membres de l’Union pour la Méditerranée (UpM) dont le Maroc se donnent rendez-vous ce jeudi 24 novembre 2022 à Barcelone pour prendre part aux travaux du 7ème Forum régional de l’Union pour la Méditerranée (UpM) initié dans le cadre de la deuxième édition de la Journée de la Méditerranée.

Co-présidé par Josep Borrell, Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-président de la Commission européenne et par Ayman Safadi, ministre des Affaires étrangères et des expatriés de Jordanie. José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, ainsi que Nasser Kamel, Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée ; Ce Forum permettra d’échanger sur les prochaines étapes à suivre pour améliorer la coopération, le développement et l’intégration au sein de la région euro-méditerranéenne. L’événement sera précédé le jour même à Barcelone par une réunion ministérielle de l’Union européenne et de son voisinage du Sud.

Selon ses initiateurs, le Forum accueillera également , cette année, une rencontre entre jeunes euro-méditerranéens, issus des sociétés civiles de toute la Méditerranée qui présenteront leurs recommandations et propositions aux ministres des Affaires étrangères, afin de développer des solutions concrètes pour un projet méditerranéen plus inclusif, durable et prospère.

« Alors que nous nous efforçons de nous remettre de la pandémie et de l’impact de la guerre ukrainienne dans notre région, nous avons une occasion unique de tirer parti du potentiel de la région. La forte participation au Forum régional de cette année et l’adhésion de la Macédoine du Nord en tant que nouvel État membre reflètent l’engagement des pays de l’UpM en faveur d’une coopération régionale plus forte, particulièrement dans les domaines de l’énergie et de la sécurité alimentaire » nous déclare le Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée Nasser Kamal avant d’ajouter que « Les femmes et les jeunes sont les plus touchés par les conséquences des crises régionales et nous sommes particulièrement heureux de donner aux jeunes plus d’opportunités de rencontrer leurs décideurs politiques et d’avoir une voix dans les institutions euro-méditerranéennes ».

A rappeler que la Journée de la Méditerranée a été adoptée à l’unanimité par les États membres de l’UpM lors de l’édition 2020 du Forum régional, dans l’objectif de célébrer les accomplissements réalisés, de reconnaître la diversité, d’approfondir la compréhension mutuelle et de renforcer la coopération et les liens entre les deux rives.