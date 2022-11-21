إيموزار: تنزل الستار على دورة 2022 لمهرجان سينما الشعوب

بقلم محمد الدريهم

اختتمت فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمهرجان سينما الشعوب المنظم من طرف نادي إيموزر كندر السينمائي بناجح و ذلك يوم السبت 19 نونبر بالمركز الثقافي لمدينة التفاح: مدينة ايموزار كندر.الخاضعة لنفود عمالة إقليم صفرو,

هذا و قد فاز الفليم القصير » الاحتمال الثالث » للمخرج عبد الإلاه عمري بالجائزة الكبرى للدورة الثامنة عشرة لمهرجان سينما الشعوب المنظم بنجاح من طرف النادي السينمائي المحلي ما بين 17 و 20 فبراير 2022 الجاري. كما عادت جائزة لجنة التحكيم بالتساوي للفيلم العراقي « شاش » للمخرج علي الكعبي والفيلم التونسي « طريق الموت » لمخرجه نصر الدين ركام ، فيما ذهبت جائزة أحسن صورة للفيلم القصير « ميراج » للمخرج وليد أمزيان و جائزة أفضل تثمين لثقافة شعب إلى فيلم المخرجة المصرية مينة ميلاد: « أوضتين وصالة ». أما جائزة الجمهور فقد حصل على الفيلم القصير « 2 + 1 » للمخرج وسام الهمالي.

لجنة التحكيم برئاسة التونسي مجدي الحسيني المنتج والموزع للأفلام التليفزيونية والسينمائية التي منحت الجائزة الكبرى لدورة 2022 من مهرجان إيموزر للسينما الشعبية لفلم « الاحتمال الثالث » ، تتكون من المتخصص في السينما والإعلانات الإسباني لويس فرنانديز دي إريبي ، الممثلة المغربية. هند السعددي والأكاديمي الدكتور مهدي الأعرج.

وتجدر الإشارة إلى أن يوم السبت 19 نوفمبر هذا, تميز بتنظيم ندوة فكرية حول موضوع « الفلسفة والسينما. العلاقات الممكنة « من تنشيط مجموعة من الأساتذة الباحثين والأكاديميين ونقاد السينما والمخرجين والنساء والرجال من عالم السينما.

كما تميز بشكل خاص بعرض فيلم « باب السماء » للمخرج مراد الخودي الذي يحكي قصة « نورا ضحية اغتصاب جماعي تجد نفسها في السجن في انتظار يوم إعدامها بعد الحكم عليها بالإعدام. والتي يصبح وضعها أكثر تعقيدًا عندما تعلم أنها حامل وتقرر التخلص من طفل لا مكان له بين السجناء الذين ينتظرون الموت « وبتوقيع الإصدار الرابع عشر لنادي السينما بإيموزار بعنوان: « رحلة في السينما: حالة السينما المغربية » وهو ليس سوى « أعمال المؤتمر الوطني السابع عشر لمهرجان سينما الشعوب.

أخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أن يوم الأحد 20 نوفمبر خصص من قبل المنظمين لعرض الأفلام القصيرة الحائزة على الجوائز خلال الدورة الثامنة عشرة لمهرجان سينما الشعوب وتنظيم معرض للإصدارات السينمائية المختلفة لـنادي إيموزر كندرالسينمائي.