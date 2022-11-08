مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يدشن مركزا جديدا للتكوين المستمر بمدينة الدار البيضاء

بقلم محمد الدريهم

دشن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يوم الإثنين 07 نونبر الفارط, مركزا جديدا للتكوين المستمر بعين برجة بمدينة الدار البيضاء. و ذلك في إطار جهوده المستمرة الرامية إلى تثمين رأسماله البشري،

الهدف من فتح هذا المركز هو الاستجابة لحاجيات الموارد البشرية للمكتب من التكوين، بهدف مواكبة لمشاريعه الاستراتيجية. كما يندرج في إطار دينامية تطوير وتحسين كفاءات الموظفين في مختلف مجالات تخصصهم، عبر برامج مستهدفة تقوم على اكتساب خبرات جديدة.

هذا و تجدر الإشارة الى أنه سبق و أن استفاد موظفو المكتب سنة 2022 من تكوينات متنوعة تهدف إلى مواكبة عمليات تطوير وإعادة تأهيل الجهاز التكويني والتميز العملياتي، هذا بالإضافة إلى تنمية الكفاءات المرتبطة بالممارسات التدبيرية الجديدة، على غرار التدبير عبر المشاريع « Approche projet » . كما استفاد موظفو المكتب في مناصب المسؤولية من تكوينات متخصصة من أجل أداء مهامهم بالشكل المطلوب.

هذا وتهم التكوينات المستمرة التي يؤمنها المكتب الكفاءات التدبيرية التي تساهم في إعداد وتشجيع الموظفين على الوصول إلى مناصب المسؤولية، ومواكبة عملية إعادة تأهيل وتطوير الجهاز التكويني، التي انخرط فيها المكتب منذ 2018. وقد تم بهذا الخصوص حسب المكتب, تنظيم 2791 يوم تكويني بشراكة مع المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، والمدرسة المركزية للدار البيضاء، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وCapiopee، Franklin Covey ومعهد المالية.

وبالإضافة إلى التكوينات المستمرة التي تهم الكفاءات التدبيرية، يعمل المكتب كذلك على تطوير الكفاءات المهنية لموظفيه، حيث تم في هذا الصدد تنظيم 1281 يوم تكويني حول تطوير الكفاءات التقنية لفائدة 495 موظفا بهدف مواكبتهم للوصول إلى أهدافهم المهنية. كما يولي المكتب أيضا أهمية خاصة لتكوين المكونين، حيث استفاد حسب نفس المصدر2600 مكون خلال سنة 2021 -2022 من 20.703 يوم تكويني. وهو الرقم الذي سيصل إلى 32.393 يوم تكويني خلال السنة الجارية لفائدة 4.472 مكون تابع للمكتب. وستهم التكوينات قطاعات متنوعة على غرار الصناعة الغذائية والرقمية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر والصحة وفنون وصناعات الطباعة.

كما تجدر الإشارة إلى أن موظفي المكتب يستفيدون من خدمة المكتبة الرقمية « « ScholarVOX » التي تضع رهن إشارتهم مجموعة واسعة من الموارد الأكاديمية والعلمية والتقنية والمهنية. هذا بالإضافة إلى منصة «ScholarVOX Skills » التي تمكن من الاستفادة من أكثر من 40.000 تكوين بالصوت والصورة في أكثر من 1000 مجال مهني.

كما يمَكن المكتب موظفيه أيضا من الاستفادة من دروس في اللغة الإنجليزية حضوريا وعن بعد « blended learning » بهدف تطوير كفاءاتهم اللغوية، وذلك بشراكة مع مؤسسة Wall Street English.

بالإضافة إلى الفضاءات المخصصة للتكوين، فإن المركز الجديد يتوفر أيضا على فندق يتكون من 112 غرفة من أجل توفير الظروف الملائمة لإيواء واستضافة الموظفين. وجدير ذكره في الأخير أن مركزا آخر للتكوين المستمر سيرى النور قريبا في مدينة إفران.