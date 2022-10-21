هام : اعلان عن اضطراب في التزود بالماء الصالح للشرب في بعض احياء مدينة وجدة

Home»National»هام : اعلان عن اضطراب في التزود بالماء الصالح للشرب في بعض احياء مدينة وجدةNationalهام : اعلان عن اضطراب في التزود بالماء الصالح للشرب في بعض احياء مدينة وجدة2022-10-22/ 22/10/2022/0/ 50SharesFacebookTwitterPinterestGoogle+استمع للمقالإنهاء الإستماعخدمة تجريبيةجديد على وجدة سيتي هام : اعلان عن التزود بالماء الصالح للشرب في بعض احياء مدينة وجدة Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع صناع محتوى التفاهة..الوضوح الغائبمتى سيحزم العالم الإسلامي أمره لقطع الطريق على تدخل الدول الكبرى السافر في شؤونه واستباحة أراضيه لإدارة الصراعات فوقها بدافع التنافس فيما بينها ؟L’AMG EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DANS LA VILLE D’IFRANELE CPDH D’IFRANE CELEBRE LE 17ème ANNIVERSAIRE DE L’INITIATIVE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN
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