L’AMG EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DANS LA VILLE D’IFRANE

Au terme des travaux de son 3ème Congrès International organisé le 18 et 19 février derniers sous le thème de : « La Compétitivité de l’entreprise à l’Aune des crises, vers de nouvelles pratiques managériales », l’Association Marocaine de Gestion (AMG) a tenu son assemblée Générale Ordinaire Samedi 19 février 2021 à la salle des conférences du Village de Vacances des enseignants « Zéphir » d’Ifrane.

Après discussion et approbation des Rapports moral et financier présentés par Mr Mohammed Hssainate Président de l’AMG et amendement de ses statuts rapportant ainsi le nombre des membres du conseil d’administration à 33 membres au lieu 51 personnes et celui des membres du comité exécutif à 11 membres au lieu d’une vingtaine, l’Assemblée générale a reconduit à l’unanimité de ses membres présents Mr Mohammed Hssainate à la tête de l’Association Marocaine de Gestion (AMG) pour un nouveau mandat tout en laissant le soin aux 33 membres du conseil d’administration ainsi élu après l’amendement suscite d’élire sous quinzaine , parmi ses membres, ceux du Comité exécutif.

A rappeler que la deuxième journée de ce congrès international de l’AMG a été marquée par la tenue de cinq nouveaux ateliers parallèles matinaux qui ont traité respectivement des « Ressources humaines et Knowledge management », du « contrôle de gestion et performance des organisation », de la « Gestion de la relation client et création de la valeur », des « Pratiques managériales face à la crise de la COVID-19 » et du « Management et comptétivité des organisations ».

Quant à l’après midi, elle a connu la poursuite des ateliers parallèles avec la tenue de Sept autres ateliers lors desquels, les participants ont traité des thématiques suivantes : « Quel avenir pour la Gestion des Ressources humaines », l’« Audit et contrôle des organisations », le « Marketing relationnel », l’ « Entrepreneuriat et responsabilité sociale des entreprises », l’ « Intelligence économique et compétitivité », les « Nouvelles tendances de l’entrepreneuriat », la « Résilience entrepreuneriale et logistique » et enfin, la « Communication institutionnelle atout de compétitivité ».

Cette dernière journée a été marquée aussi par la tenue de quatre ateliers doctoraux animés par d’éminents professeurs qui ont fait pas moins de 32 communications abordant plus plusieurs sujets en relation avec le thème de cette 3ème édition du Congrès International de l’AMG 2022 bien réussi à Ifrane .

A rappeler que cette édition a été organisé en partenariat avec le Groupe ISCAE, la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat Agdal et l’Université A Akhawayn et a connu la forte participation de professionnels de renom, des académiciens de grand calibre ainsi que des doctorants chercheurs interpelés par la pertinence de la thématique qui sont venus nombreux des différentes régions du Royaume pour profiter de l’érudition des congressistes.