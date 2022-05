LE CPDH D’IFRANE CELEBRE LE 17ème ANNIVERSAIRE DE L’INITIATIVE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN

En célébration du 17ème Anniversaire de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) du Mercredi 18 mai 2022 placé cette année sous le thème de « Phase III de l’INDH : Une approche renouvelée pour l’inclusion des Jeunes », la ville d’Ifrane a été au rendez-vous avec une série d’activités présidées par Mr Abdelhamid El Mazid Gouverneur de la Province d’Ifrane.



Dans ce cadre de festivités, la salle des conférences de la Province a abrité les travaux d’une Réunion élargie du Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) marquée par la présentation du bilan d’activité de ce dernier au titre de la phase III (2019-2021), son plan d’action pour l’année 2O22-2023 et par des témoignages de jeunes auto-entrepreneurs, des coopératives et associations bénéficiaires du soutien financier de l’INDH et de l’encadrement et l’accompagnement de la Plate-forme provinciales AL ARZ des Jeunes.



Après avoir souligné les grandes lignes et objectifs de la 3ème phase de l’INDH (2019-2023) annoncée par S.M Le Roi Mohammed VI le 19 septembre 2018 et qui ambitionne de consolider les acquis enregistrés au cours des précédentes phases, en recentrant les programmes de l’Initiative sur le développement du capital humain, la promotion de la condition des générations montantes et l’appui aux catégories en situation de vulnérabilité selon une méthodologie basée sur une gouvernance innovatrice visant à réaliser davantage de cohérence et d’efficacité, Mr Abdelhamid El Mazid a tenu de rappeler que tout développement global et durable ne peut se faire qu’avec la contribution active des jeunes pour assurer la relance socio-économique et culturelle attendue.

Pour se faire avait-il ajouté, la 3ème Phase de l’INDH a consacré son 3ème programme à « l’Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » en vue de soutenir les jeunes dans la perspective de les aider soit à intégrer le marché du travail soit à créer leur propre entreprise et ce, à travers la création de la Plate-forme des Jeunes au centre d’Ifrane qui est un espace dédiée principalement aux jeunes entre 18 et 45 ans, de la province d’Ifrane dont la mission principale est l’accueil, l’écoute, l’orientation et l’accompagnement des jeunes de la Province

Cette plateforme est dotée des espaces de travail en commun, et offre aux jeunes l’accès à l’information et au réseautage des opportunités en matière d’employabilité ainsi que le soutien à l’entreprenariat et elle est constituée de plusieurs espaces d’information et d’orientation ; de formation et d’accompagnement individuel de porteurs de projets de créations d’AGR entre autres.

Concernant le bilan d’activité du CPDH durant la période 2019-2021, Le Chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) Mr Mamouni Moubarak a tenu de préciser que le bilan des réalisations enregistrées dans le cadre de cette 3ème Phase de l’INDH et particulièrement dans le cadre du programme visant l’Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes ont été encourageants et très satisfaisants marqué notamment et surtout par : La création du projet de la plate-forme provincial Al Arz des jeunes mise en place au centre-ville d’Ifrane pour un montant global de 3.100.000 Dhs dont 700.000 Dhs pour le réaménagement externe et interne de la plate-forme et 2.400.000 Dh pour sa gestion et son équipement, le soutien financier accordé a 43 projets portés par 32 coopératives et 21 auto-entrepreneurs pour un montant total de 8.891.917 Dhs assurant ainsi un revenu stable à 332 bénéficiaires et enfin, le soutien à l’entrepreneuriat des jeunes dans le cadre d’une convention de partenariat (résiliée) avec la Fondation Moubadara pour les jeunes et l’entreprenariat pour un montant global de 1.514.649 Dhs.

Pour son plan d’action pour l’armée 2022 en cours et l’an 2023 selon Le Chef de la DAS, le Comité provincial du Développement Humain compte débloquer un montant de 3.236.141 Dhs pour le financement de 52 projets à hauteur de 62000 Dhs chacun en 2022 et un montant similaire pour soutenir 60 autres projets en 2023 à hauteur 54.000 Dhs chacun dans le cadre du soutien à l’entrepreneuriat , un montant de 1.078.141 Dhs aussi bien en 2022 qu’en 2023 pour soutenir des projets dans le cadre de l’économie sociale et solidaire, 539.357 Dhs pour le financement des formations en matière de renforcement des capacités et des séances de coaching et de développement personnel au profit d’une centaine de jeunes filles et garçons et enfin, une enveloppe budgétaire globale de 1.078.714 Dhs comme frais de gestion et de roulement pour la plate-forme provinciale Al Arz des Jeunes pour les deux années 2022 et 2023.

Au terme de cette rencontre de communication, l’assistance s’est rendu au siège de la plate-forme provinciale AL ARZ des Jeunes d’Ifrane pour prendre part à la cérémonie de remise des conventions de partenariats signées avec des jeunes porteurs de projets présidée par le Gouverneur d’Ifrane Mr Abdelhamid El Mazid et ce, avant de mettre le Cap sur la Place de la Poste au centre-ville d’Ifrane où le gouverneur et la délégation qui l’accompagne ont visité les 20 stands d’une exposition et commercialisation des produits du Terroir exposés par une vingtaine de coopératives actives au niveau de la province d’Ifrane.

Mohammed Drihem