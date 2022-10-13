Home»National»وجدة ـ هام ـ : اعلان عن اضطراب في التزود بالماء الصالح للشرب في بعض احياءالمدينة

وجدة ـ هام ـ : اعلان عن اضطراب في التزود بالماء الصالح للشرب في بعض احياءالمدينة

/ /0/ 140
0
Shares
PinterestGoogle+
 

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default ThumbnailL’AMG EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DANS LA VILLE D’IFRANEDefault ThumbnailLE CPDH D’IFRANE CELEBRE LE 17ème ANNIVERSAIRE DE L’INITIATIVE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAINDefault ThumbnailVIDEO الأستاذ الشيخ يحياوي رمضان: ليس منا من عاش لنفسهDefault Thumbnailمتى سيحزم العالم الإسلامي أمره لقطع الطريق على تدخل الدول الكبرى السافر في شؤونه واستباحة أراضيه لإدارة الصراعات فوقها بدافع التنافس فيما بينها ؟

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.