De la dérive des continents à la dé-route des scientifiques.

Tayeb zaid

La dérive des continents, qu’est-ce que j’en sais, moi, pauvre homme de lettres et de mots ! Les choses de la science sont beaucoup trop au-dessus de mes compétences de lecture et de compréhension! Il y a toutefois, pour les novices, des choses surprenantes à découvrir et à montrer à ceux qui n’ont pas ou mal vu et qui relèvent des autres domaines de celles auxquelles je suis préparé et que ma connaissance de la langue me permet de comprendre!

Que mes lecteurs veuillent bien me laisser une petite maille à travers laquelle je pourrais entrer dans cet univers et m’extirper quand les choses tournent mal.

Je tiens pour solide et bien consistante la sagesse populaire selon laquelle ‘’les anciens n’ont rien laissé à la postérité qui puisse être dit.’’ Nous ne faisons donc que reprendre ce qui a déjà été dit par ceux qui sont venus avant nous dans ce monde. Nous le reprenons à notre compte avec nos propres mots tout en nous écriant l’avoir les premiers dit.

Il me semble que je dois me résigner à cette parabole et dois avouer que je n’ai rien à dire en plus de ce qui a déjà été par les anciens. Dois-je pour cela me taire ? En des circonstances pareilles, le silence est meilleur qu’une parole insensée.

Dans ses Essais, Montaigne a rapporté presque tout ce qui a été dit dans la Rome et la Grèce antiques, avant et après Jésus Christ et jusqu’au XVI ème siècle, de bon ou de superflu. Il n’a presque rien dit qui soit de lui à nous, en termes de pensées personnelles et d’idées nouvelles et novatrices. Il n’a rien dit, cela est peut-être vrai. Il n’a rien fait, cela est faux. En effet, les Essais ont actualisé les idées antérieures à l’époque de Montaigne. Ils constituent une œuvre monumentale. C’est grâce aux Essais que les grandes idées grecques et latines, latines surtout, on été assemblées et ont survécu à l’usure du temps, pour servir de points de départ à d’autres idées et de tremplins pour les philosophes et les penseurs qui vont venir par la suite. Je crois, en ce qui me concerne que sans Les Essais de Montaigne, il n’y aurait peut-être pas eu de siècles de lumière. Les grands philosophes des XVII et XVII èmes siècles ont puisé tout d’abord dans les Essais pour aller ensuite vers les sources premières étancher leur soif en matière de pensées et d’idées enfouies sous une épaisse couche de poussière. Bien avant eux, Montaigne avait soufflé sur cette poussière pour les faire apparaître au grand jour.

Comme je l’ai dit un peu plus haut ‘’Les anciens n’ont rien laissé à la postérité qui puisse être dit.’’ Pour illustrer mes propos, j’ai relevé un fait scientifique qui a fait couler beaucoup d’encre. La dérive des continents (phénomène géographique), comme nous la connaissons actuellement a été découverte, soi-disant vers 1596, un peu après la mort de Montaigne survenue en 1592. Elle sera développée en 1912 avant de réapparaitre sous l’aspect de ‘’tectonique des plaques’’ comme phénomène géologique. C’est ce qui se dit et s’enseigne dans les écoles. Jusqu’à présent ! Or, la connaissance d’une dérive des continents est beaucoup plus vieille que celle datée de 1596. Montaigne dit dans le tome II de ses Essais, livre I, chapitre XXXI ‘’ Il est bien vraisemblable que cet extrême ravage d’eaux ait fait des changements étranges aux habitations de la terre, comme on tient que la mer a retranché la Sicile d’avec l’Italie, Chypre d’avec la Syrie, l’île de Négrepont de la terre ferme de la Boeoce ; et joint ailleurs les terres qui étaient divisées, comblant le limon de sable les fossés d’entre-deux.’’ avant d’ajouter ceci qu’il attribue à Virgile ‘’Ces pays, dit-on, se séparèrent sous la violence d’une terrible convulsion, alors qu’ils ne formaient qu’un seul continent.’’

Il n’y a pas de doute que Montaigne, mort quatre années avant la découverte de la soi-disant dérive des continents, parle du même phénomène qu’il attribue à Virgile, né et mort avant Jésus-Christ.

Tayeb Zaid