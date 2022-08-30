الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات و الاقاليم تصدر بيان ادانة لتصرف الرئيس التونسي قيس سعيد

على إثر اقدام الرئيس التونسي تخصيص استقبال لرئيس المنظمة الارهابية الانفصالية البوليساريو في اطار فعاليات قمة طوكيو للتنمية الافريقية « تيكاد 8 » المنعقدة بتونس، تعبر ت عن شجبها لهذه الخطوة و هذا الموقف العدائ ي و المنحاز للرئيس التونسي ضد بلادنا و الذي يمثل مساسا خطيرا بالوحدة الترابية والوطنية لبلادنا و بمشاعر الشعب المغربي .

و اذ تعتز الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات و الاقاليم بمتانة الروابط الاخوية و العلاقات التاريخية القوية بين الشعبين المغربي و التونسي و المصير المشترك من خلال خوض معركة الحرية و الاستقلال ضد المستعمر، فانها تدين هذا الموقف العدائي الغريب غير المساير لهذه العلاقات، بل و يضرب في الصميم هذا الرصيد التاريخي المشترك و ذلك باستقبال رئيس ميليشيا انفصالية، و المس بوحدة المغرب الترابية و بحسن الجوار و بكافة أعراف الاخوة بين البلدين، و بعلاقات التعاون و الشراكة في كافة المجالات بينهما .

كما ان الجمعية تعبر عن دعمها المطلق لموقف الحكومة المغربية وتنخرط في الاستمرار في دعم وتوطيد العلاقات الطيبة التي تجمعها بالعواصم و المدن الافريقية تبعا للاستراتيجية التي حدد معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لايجاد حل دائم و واقعي لهاذا النزاع المفتعل، تحت السيادة الوطنية و كذا للتصدي لكل المحاولات البئيسة لاعداء وحدتنا الترابية والوطنية.

الرباط في 27 غشت

2022 عبد العزيز الدرويش