La Jeune marocain Meriem El Yajouri reçoit le prix de

doctorat 2018 de l’Union Astronomique Internationale qui récompense l’excellence en astrophysique

Par Mohammed Drihem



La jeune Meriem El Yajouri, la seule lauréate de nationalité marocaine, vient d’être gratifiée par le prix de thèse décerné chaque année par l’Union Astronomique Internationale aux doctorants ou docteurs qui ont fraîchement soutenu leur thèse en reconnaissance de réalisations scientifiques exceptionnelles en astrophysique après examen des candidatures des quatre coins du monde.

Ce prix International a été remis à Meriem El Yajori le 5 août 2022 dernier dans le cadre de l’Assemblée générale de l’IAU tenue à Busan en Corée du Sud où Meriem El Yajouri a été invitée à présenté ses travaux de recherche objet de sa thèse dirigée par Dr. Rosine Lallement du laboratoire Galaxies, Etoiles, Physique et Instrumentation (GEPI) de l’Observatoire de Paris : « Diffuse Interstellar absorption Bands : a new look at an old problem » soutenue avec Brio en 2018.

A noter que cette chaque année, l’Union astronomique internationale (UAI) décerne un prix pour la meilleure thèse en astrophysique dans chacune de ses neuf divisions constitutives. Le prix de thèse est décerné aux doctorants ou docteurs qui ont fraîchement soutenu leur thèse en reconnaissance de réalisations scientifiques exceptionnelles en astrophysique après examen des candidatures des quatre coins du monde.

En 2018, neuf doctorants du monde entier sont lauréats du prix de thèse chacun sous une division de l’UAI. Meriem El Yajouri est la seule lauréate de nationalité marocaine à avoir reçu ce prix gratifiants ses travaux de recherche inscrient dans le domaine de la division H : Matière Interstellaire et Univers local. Les recherches abordées dans cette division s’articulent autour de l’étude du milieu interstellaire et des étoiles de notre Galaxie et des galaxies voisines.

Selon Meryem Yajouri, son travail de recherche est fondamental pour la recherche sur notre Galaxie, la Voie Lactée : le milieu interstellaire diffus étant présent partout, il est à la fois un élément essentiel de l’histoire de la Galaxie et du cycle de formation des étoiles et un élément à prendre en compte dans toute observation de notre voisinage galactique. Comprendre sa composition et son origine est incontournable.

Les observations sur lesquelles Meriem El Yajouri a travaillé sont issues de plusieurs grands relevés dans les domaines infrarouge et visible et de la mission GAIA qui est une des missions « phare » du domaine et les résultats obtenus dans le cadre de plusieurs collaborations internationales représentent une amélioration considérable de nos connaissances. Meriem El yajouri travaille actuellement en tant que postdoctorante à l’Institut d’Astrophysique Spatiale, à l’Université Paris Saclay où elle est très impliquée dans l’analyse des données du James Webb Space Telescope, en particulier celles qui proviennent des régions de formation d’étoiles.

En parallèle à ses travaux de recherche, Meriem El Yajouri a également présenté un aperçu de l’astronomie grand public au Maroc pendant les journées du Bureau de l’UAI pour la sensibilisation à l’astronomie (OAO) en tant que coordinatrice nationale au Maroc.

A noter aussi que depuis sa fondation en 1919, l’UAI a promu l’astronomie sous tous ses aspects. Composée de plus de 13 000 membres actifs dans la recherche professionnelle, l’éducation et la vulgarisation en astronomie, l’UAI est la plus grande organisation professionnelle d’astronomes.