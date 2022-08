Quatre canadairs et plus de 500 hommes mobilisés pour lutter contre le feu de forêt dans la région d’Ifrane

Mohammed Drihem

Lundi 22 août vers 08h30 du matin à Ifrane, un grave feux de forêt s’est déclenché dans les champs du genêt à quatre fleurs entourant la ville d’Ifrane au pied de jbel El Koudiate lui-même très vite dominé et ravagé par le feu de forêt dont les flammes se sont propagées et orientées, le vent aidant, vers le reboisement de Cèdres et de pins séparant El Koudiate de l’aéroport d.Ifrane qui s’est transformé en cendre.

Sapeurs pompier soutenus par des éléments des forces armées royales des forces auxiliaires , de la gendarmerie et des Eaux et Forêts , les autorités locales, ou riers d’AWRACH et des volontaires se sont mobilisés pour circonscrire le feu qui a ravagé durant la journée du lundi quelques 400 hectares de champs de genêt à quatre fleurs et tout un reboisement de Cèdres et de pins avant l’arrivée de deux canadairs hier vers 15h00 et de deux autres encore ce matin du mardi pour prêter main fortes aux soldats du feux terrestres encore en pleine lutte contre ce gigantesque feux de forêt.