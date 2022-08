COMMUNIQUE DE PRESSE

LE SKI CLUB IFRANE CELEBRE SON 86ème ANNIVERSAIRE

ET ORGANISE UNE TABLE RONDE SUR :

« L’ESCALADE, UN VECTEUR DE DEVELOPPEMENT DU

TOURISME DURABLE AU MAROC »

Dans le cadre de ses activités sportives, de sensibilisation et de promotion et en célébration de la Journée Internationale du Tourisme (27 Septembre 2022), le Ski Club Ifrane créé le 10 octobre 1936 célèbre son 86ème anniversaire et organise un séminaire national sous le thème de : « l’escalade sportive : Vecteur de développement du Tourisme durable dans les espaces naturels protégés du Maroc » et ce, le week-end du 03-04 septembre 2022 prochain au Chalet-refuge du Club sis station de Ski et des sports de montagnes de Michlifen relevant de la municipalité d’Ifrane.

Initié en partenariat avec l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), le Département Ministériel de la Jeunesse, le Club Alpin Français de Casablanca, L’ATSO et le Club GEOPARC M’Goun, ce séminaire sera axé sur trois grandes thématiques traitant respectivement de « l’Histoire de la pratique de l’escalade au Maroc » avec Chantal Aounil Présidente du Club Alpin Français de Casablanca qui exposera l’expérience d’un siècle d’alpinisme et d’escalade Cafiste dans la montagne Marocaine, « l’escalade sportive : Une discipline sportive olympique en vogue au Maroc » avec Abdenbi Lerhenane et Ahmed Faryadi respectivement ; président et vice-président du SCI qui traiteront de l’escalade sportive : Une discipline olympique fleurissante au Maroc et enfin, la thématique de « l’escalade comme sport de nature et de plein au service du développement du tourisme durable » avec Amhaouech Zouhir Chef de Division des Parcs Nationaux et des réserves naturelles à l’Agence Nationale des Eaux et Forêts qui abordera le sujet de l’escalade comme sport de nature et de plein air pour la préservation des espaces naturels protégés au Maroc : Le parc national d’Ifrane comme exemple et Slimane Baadoud ; président de l’association Marocaine pour le Développement du Tourisme Durable – Ex président de l’Association Nationale des Guides et Accompagnateurs de Montagne (ANGAM) qui traitera du rôle des Guides des espaces naturels dans la promotion de l’escalade en montagne marocaine.

Un débat général suivra ces différentes communications pour permettre un échange et une discussion fructueuse et porteuse entre les participants qui sera sanctionnéé par des recommandations.

Au terme de cette table ronde-ronde, les organisateurs ont prévu une visite de terrain à la nouvelle école d’escalade du Ski Club Ifrane Sise falaise de Jbel Bou Yeder – Canton Boutrouba – pas trop loin du chalet Refuge du Club où une exhibition de l’équipement des voies d’escalade et une démonstration de l’escalade en falaise seront présentées aux participants à ce séminaire.

Sont conviés aux travaux de ce séminaire les représentants des différents partenaires associatifs du Ski Club Ifrane à connaitre : Le Club Alpin Français de Casablanca (CAF), l’Association Toubkal Ski d’Oukaimeden (ATSO), l’Association Géoparc M’Goun des sports de montagne et de canyonisme et sa section « escalade », les représentants respectifs de l’Association Marocaine pour le Développement du Tourisme Durable et l’Association Provinciale des Guides des espaces naturels d’Ifrane et les représentants des organismes institutionnels dont la Province d’Ifrane, le conseil Urbain d’Ifrane et Régional de Fès-Meknès, l’Agence Nationale des Eaux et Forets avec ses deux Directions – Régionale du Moyen Atlas et provinciale d’Ifrane- et la direction du Parc National d’Ifrane et les représentants des délégations provinciales respectives du Tourisme, de la Jeunesse et la culture, de l’éducation nationale et des Sports.

Le Secrétaire Général du Club

Mohammed Drihem