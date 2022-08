LE TISSU ASSOCIATIF DE FES-MEKNES

SE RENFORCE PAR LA NESSANCE

DE L’ASSOCIATION REGIONALE DE LA RANDONNEE

DES RAIDS ET DE L’EQUITATION DE LOISIRS

Par Mohammed Drihem

Omar Jaid d’Atlas Crown (Ifrane) a été élu ; Mercredi 10 Aout dernier ; président de l’Association Régionale de la Randonnée, des Raids et de l’équitation de Loisirs de la Région Fès-Meknès lors de l’assemblée Générale Constituante qui a eu lieu à Ifrane.

Initiée dans le cadre des règlements et directives du ministère de l’agriculture, du ministère du tourisme et de la fédération Royale Marocaine des sports équestres cette nouvelle association vise à développer le gout et la pratique du tourisme équestre, de la randonnée, des raids et de l’équitation de loisirs sous toutes leurs formes. Elle vise notamment à contrôler leur enseignement, à régir et organiser toutes les activités de loisirs et de tourisme liées à l’utilisation des équidés, ainsi que les compétitions et les manifestations équestres relatives à cette spécialité.

Dans sa déclaration à la MAP au terme de cette Assemblée Générale constitutive, Omar Jaïd s’est dit honoré par cette confiance placée en lui à la tête de ce nouveau-né qui vient de renforcer le tissu associatif des professionnels du secteur touristique de la Région de Fès-Meknès et qui s’efforcera de développer et de promouvoir le tourisme équestre au Maroc en Général et dans cette Région de Fès-Meknès en particulier.

Pour lui, ce créneau du tourisme équestre est encore trop méconnu dans la Région et à travers cette association, ils envisagent de créer des circuits d’une semaine à quinze jours dans le cadre d’une convention signée entre le conseil régional de Fès Meknès et la Région française du Val de Loire qui nous a permis de Baliser déjà un circuite de randonnée équestre de quelques 183 kms et de construire deux campements dans le premier est à Michlifen et le second dans la foret d’Azrou au niveau M’tinaghrite.

Plusieurs Clubs de la Région ont adhéré a cette initiative notamment de Fès, Meknès, El Hajeb, Sidi Harazem, Azrou, Ain Taoujdate et d’Ifrane.

L’Association naissante a pour objectifs d’orienter et de coordonner l’activité des centres de tourisme Equestre et de tous les établissements ou groupement pratiquant des activités de tourisme Equestre de randonnée de Raids et de l’équitation de loisirs dans la région de FES-MEKNES en particulier et à travers tout le royaume en générale.

Elle ambitionne d’intervenir, après agrément du ministère de l’agriculture, dans la sélection des chevaux de loisirs, de randonnée et de raids et dans ce cadre, elle soumet au directeur des HDRAS nationaux toutes mesure de nature à influer sur l’élevage EQUIN au royaume du MAROC.

Pour se faire, les fondateurs du l’association comptent tout mettre en œuvre pour la réalisation ds ces objectifs à travers la diffusion en tant que de besoin ; de tous les règlements concernant le tourisme équestre, l’organisation, soit directement soit en donnant délégation, de rallyes de compétitions régionales ou nationale de tourisme équestre ou encore en recevant des organisateurs étrangers de même pour l’organisation de rallyes et compétitions de tourisme équestre régionaux nationaux et internationaux, l’organisation d’assemblée, de congrès, de conférence et aussi des Séances de formation et des sessions d’examens, l’Edition et la publication de tout document concernant le tourisme EQUESTRE et à travers la participation à tout organisme, association, syndicat constitué en vue de faciliter et de promouvoir le tourisme EQUESTRE, la randonnée, les raids ou les loisirs Equestres, le recensement et l’aménagement d’itinéraires, la création de cites d’étape, l’information, la propagande, etc…

Le Bureau Directeur de l’Association Régionale de la Randonnée, des Raids et de l’équitation de Loisirs de la Région Fès-Meknès ainsi élu se compose de

Omar Jaïd ……… ……………Atlas Crown Ifrane …………Président

Msefer Azzedine…Centre Equestre et randonnée Fès ……P.Délégué

Msefer Amine…………Bio et Bois Taoujdate……………..S.Général

Mtioui Balayachi Imad …… Elevage Sidi Harazem ………S.G.Adj

Zemmari Mbarek …………Club le Vallon Vert……………T.Général

Erroudani Renate……… ….Club Randonnée Dkhissa ……T.G.Adj

Hanane Boulhimz……………………………………………Assesseur

Erroudani Mossaab ……Club Equitation Farah Ouislane….Assesseur