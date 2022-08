Le discours du Trône: Le Roi Mohammed VI consacre la sagesse, et garde la main tendue aux voisins.

Cheikhani Ould Cheikh

A l’occasion du discours de sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation, au cours du 23ème anniversaire de son accession au Trône de ses glorieux ancêtres, le président de l’association mauritano-marocain pour la défense de l’unité maghrébine, Cheikhani Ould Cheikh, salue le pacifisme et la culture de la paix, inspirés de ce message du Trône, de même son esprit de combattant qu’il œuvre pour maintenir et promouvoir la paix et la sécurité, compte-tenu de l’importance des valeurs principales de la fraternité Maghrébine et de la phase délicate et difficile qu’il traverse le monde entier.

Ce discours royal qui consacre la sagesse en gardant la main tendue aux voisins, favorise la paix et la stabilité régionales, et contient en germe une décision royale inspirante de ne pas tendre la main à l’ange déchu, mais au peuple algériens, pour promouvoir un nouveau mécanisme de dialogue avec la présidence Algérienne.

Dans ce concept, le discours royal démenti formellement toutes les accusations pouvant être diffusés à l’intérieur avant l’extérieur, qui abus les relations algéro-marocaines et servent à troubler le calme de la scène internationale, à fin d’amorcer une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays frères, qui ont tant en commun.

Donc le discours du Trône est une véritable occasion de réconciliation Maghrébine, prône une politique étrangère pacifiste, et à mon avis, la main royale tendue à son voisin oriental, est une main pour la paix face à l’exacerbation des tensions à la frontière et les provocations qui vise à saboter la réconciliation Marocaine avec l’Algérie, et je pense que le président Algérien, Abdelmadjid Tebboune, est invité à prouver qu’il est un homme de dialogue et de réconciliation, et de prendre la direction des affaires de son pays dans sa main en assumant ses responsabilité et en réaffirmant son engagement de travailler main dans la main avec le Roi Mohammed VI, pour la consolidation de la paix en Afrique.

Président de l’association mauritano-marocain pour la défense de l’unité maghrébine,