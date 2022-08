LE CONSEIL MUNICIPAL D’IFRANE

TIENT UNE SESSION EXTRAORDINAIRE

A LA DEMANDE D’UNE MAJORITE DE 13 CONSEILLERS

Par Mohammed Drihem

En réponse à la demande d’une majorité de treize de ses membres, le conseil de la collectivité territoriale de la Ville d’Ifrane a tenu une session extraordinaire mardi 26 Juillet 2022 et ce, au niveau de la salle des conférences de la cité en présence de tous les membres du conseil (20 membres) et du Pacha de la ville et super Caïd d’Ifrane.

Sept points sur les 14 points proposés et retenus à l’ordre du jours de cette session extraordinaire ont été Discutés et approuvés dans un climat tendu et des discussions Houleuses surtout entre la Présidence du Conseil et les membres de l’opposition chose qui a imposé la suspension des travaux de ladite session extraordinaire restée ouverte jusqu’à Mardi 03 Aout prochain pour débattre des points restant en suspens.

Le première point de l’ordre du jour débattu et approuvé lors de cette session a porté sur la révision de l’article relatif à la taxe de séjours dans les centres de séjours et villages de vacances des Œuvres sociales que connait la cité et notamment le séjour chez l’habitant passée de 02 Dhs à 05 Dhs par Pax conformément à la loi en vigueur.

Le second point a porté sur la discussion de la charte d’audit interne, ce document qui détermine le cadre général dans lequel l’auditeur interne de la commune exerce sa responsabilité, et ce compte tenu de sa place au sein de la commune et qui constitue notamment un document qui fixe le champ d’action des activités d’audit interne ainsi que le positionnement de cette fonction au sein de l’administration de la commune.

A ce sujet, il a été demandé aux membres du conseil et aux fonctionnaires de la collectivité territoriale de prêter main forte au fonctionnaire ainsi nommé auditeur interne de la commune pour qu’il puisse s’acquitter honorablement de sa noble tâche.

Le troisième point a été quant à lui consacré à l’approbation d’une convention de partenariat déjà signé par le Président du Conseil avec le maire de la ville de Bouaké en côte d’ivoire portant sur le projet « ALFA » concernant l’Autonomisation de la Femme Analphabète, une convention de partenariat signée à Marrakech en marge des travaux de la 7ème Conférence Internationale sur l’Education des Adultes (CONFINTEA VII) dans l’optique de promouvoir l’éducation des adultes et de lutter contre l’analphabétisme, en particulier chez les femmes.

Signée dans la précipitation et sans l’aval du conseil selon la majorité des membres conseil, ces derniers ont jugé utile de reporter la discussion et l’approbation de ce point a la séance du mardi prochain pour permettre à tous les membres de mieux connaitre les tenants et aboutissants de cette convention chose qui a été approuvée.

Concernant le plan d’action de la collectivité locale objet du quatrième point retenu à l’ordre du jour et qui tarde à voir le jour selon la majorité des membres qui demandent à ce que les procédures soient diligentées pour permettre une vision pour la programmation des projets de développement pour la cité, le président du conseil a assuré l’assistance que ce process concernant le plan d’action est déjà entamé par le choix du bureau d’étude qui élaborera ce plan et qui sera connu très prochainement .

Aussi, le membre du conseil ont mis l’accent lors de cette session sur la nécessité de la constitution de leurs commissions de la parité, de l’égalité des chances et de l’approche genre qui tarde à venir et ce, dans les meilleurs délais

Au sujet du Souk hebdomadaire ouvert depuis longue date à Ifrane les Samedis et dimanches qui s’est vu limité on ne sait pourquoi ni par qui à la seule journée du Dimanche avec interdiction on ne sait par qui aussi, du Marché aux puces bien connu et fréquenté au souk hebdomadaire d’Ifrane selon la majorité des membres, il a été décidé a la majorité des membres du conseil : la Réouverture de ce Souk hebdomadaire avec son marché au puces notamment les samedi et dimanche des chaque semaine.

A noter d’après la présidence du conseil, que la rénovation du souk hebdomadaire d’Ifrane a été faite dans des normes standards assurant le bien être aussi bien des marchands que des citoyens qui affluent au site et sera doter aussi d’un abattoir municipale moderne et d’une plateforme des métiers de plomberie, mécanique auto, menuiserie et autres qui font défaut dans la localité.

Lors de cette session aussi, les membres du conseil ont décidé à l’unanimité d’abroger la décision concernant le logement de fonction réservé au président pour la durée de son mandat à la tête du conseil décidée lors d’une précédente session du conseil et ce, pour le réutiliser comme conservatoire de musique municipal ou d’une autre utilité publique a étudier par le conseil.

Enfin, le point qui a fait déborder le « vase de la colère » des conseillers notamment ceux de l’oppositions et du président lui-même, est le 8ème point à l’ordre du jours concernant les saisonniers occasionnels fantômes, selon les déclarations de l’opposition et la nécessité de la mise en place d’une commission de suivi concernant aussi bien l’embauches que le travail de ces saisonniers occasionnels chose qui a connu qui a connu un dialogue de sourds et des discussions houleuses qui allaient tourner au vinaigre si ce n’ai la décision sage de suspendre les travaux de cette sessions restée ouverte jusqu’à Mardi 03 Aout prochain pour débattre dans le calme de ce pont et des autres points de l’ordre du jours restés en suspens à connaitre : La création d’une commission de suivi des projets et des marchés, la situation du BMH, de la division du patrimoine et du service de l’environnement et des espaces verts, le aménagement de la pépinière municipale, la situation du camping municipale , la situation de la piscine municipale et enfin, l’aménagement des cours du Tennis municipal.