الوَجْدِية « مروة لحلو »، أول مغربية تفوز بلقب ملكة جمال العرب في أميركا

عبدالقادر كتــرة

لأول مغربية تُتوّجُ بلقب ملكة جمال العرب بولاية « أريزونا » في أميركا لعام 2022، في حفل ضخم أحياه الحفل الفنان « باسل عيد » الذي أشعل الأجواء بتقديمه باقة من أغانيه الجميلة والمميزة، وهو الحفل الذي أقيم بالولايات المتحدة شهد الحفل حضور عدد من ألمع النجوم العرب وعدد من المشاهير ورجال الأعمال والمنتجين العالميين والشخصيات البارزة بأمريكا، وبحضور القنصل اللبناني وأعضاء من الكونجرس الأمريكي.

وتعتبر الحسناء المغربية « مروة لحلو » هي أول مغربية تحصل علي لقب ملكة جمال العرب في تاريخ المسابقة لتكون أول مغربية تفوز بلقب ملكة جمال العرب في مسابقة مصرحة ومعترف بها دوليا لترفع بذلك علم بلدها الأم خلفا للعراقية « إيا آغا » وتوسم سفيرة للمرأة والثقافة العربية بربوع المعمور.

وجاء تفوق الجميلة المغربية « مروة » بإجماع لجنة الحكم بعد مجموعة من المراحل والتقييمات لجمال وثقافة ومسار المتسابقات المهني والدراسي والاجتماعي متوقفة على الفلسطينية « جوانا رامونيا » الوصيفة الأولى واللبنانية ماريا باسل الوصيفة الثانية.

« مروة » أمريكية الجنسية مغربية الأصل، ولدت بمدينة وجدة بشرق المملكة المغربية وهاجرت إلي الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004، حاصلة على بكالوريوس في العلوم السياسية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وماجستير في إدارة الأعمال الدولية والتسويق مع مرتبة الشرف العالية من جامعة « نيو هيفن » بأمريكا، تجيد القراءة والكتابة والتحدث بجميع اللهجات العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية.

وحصلت مروة أيضًا، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الدولية، على فرص وظيفية رائعة – « مدير مشروع لبحوث برعاية حكومة الولايات المتحدة »، و »مشرف تدريب داخلي لشركة يونايتد إيرلاينز »، و »منتج – قناة العربية الإخبارية في الأمم المتحدة »، و »مدير المشروع – Viacom CBS » وتعمل حاليًا – مدير مشروع مع NFP بالإضافة إلى « منتج فيديو موسيقي وبرامج تلفزيونية » في المغرب لعدة محطات مغربية وشرق أوسطية.

وبرزت « مروة » خلال الحفل بإطلالتها بالقفطان المغربي أولا ممثلة الزي المغربي الأصيل وكان من توقيع المصممة المبدعة « سحر مونية رمسيس » وبعدها ظهرت بالفستان الأكثر من رائع لحظة التتويج للمصمم اللبناني العالمي عدنان شبيب.

« مروة لحلو » تهوى السفر والموسيقي ورياضة المشي بجانب شغفها في ممارسة الأعمال الخيرية، حسب نفس المصادر الإعلامية، وقد أعلنت الحسناء المغربية عن عزمها في تخصيص مجهوداتها خلال فترة حملها للقب في خدمة النساء والأطفال واللاجئين العرب حول العالم.

ولقبت الفلسطينية « جوانا رشيد » بلقب الوصيفة الأولى ، واللبنانية ماريا باسيل بلقب الوصيفة الثانية واللبنانية « جنيفر قصير » الوصيفة الثالثة، وحصلت الأردنية « ديانا معايعه » علي لقبي ملكة المواهب لتفوقها المتميز في الغناء ولقب تصويت الجمهور.

وتختلف مسابقة ملكة جمال العرب بأمريكا عن غيرها من المسابقات ، حيث لا تشترط مقاييس للجسد ولا ترتدي المتسابقات لباس البحر ، ولكن بديلاً عنه يتم عرض للزي الوطني لكل متسابقة ، كما أن اختيار لجنة التحكيم يتركز علي الشخصية واللباقة والمعلومات العامة والتعليم وأسلوب الحياة والمواهب والقدرات الشخصية ومدي الاندماج في خدمة المجتمع.

وصرح المخرج والمنتج العالمي أشرف الجمل، المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وهو رئيس المنظمة العربية الأمريكية القائمة على تنظيم هذه المسابقة ، استنادا إلى نفس المصدر، بأن الهدف الأساسي لهذه المسابقة هو تتويج فتاة ذات قدرات خاصة لتمثيل المرأة العربية حول العالم والقيام بمهام خيرية في مجالات دعم اللاجئين العرب والأطفال والمرأة والأيتام والشيوخ والمرضى ، كما انها تقوم بزيادة ترابط الجيل الثاني من العرب الأمريكيين ببلادهم الأم وثقافتهم العربية ، و تصحيح مفهوم الثقافة العربية لدى الأمريكيين وتغيير المفهوم الخاطئ عن المرأة العربية الذي يقدمه الإعلام الأمريكي ، وقد أكد السيد أشرف الجمل بأن هذه الأهداف قد تحققت جميعها بالفعل منذ أعوام حيث لاقت مسابقة ملكة جمال العرب بأمريكا اهتماما كبيراً غير متوقع من جميع وسائل الإعلام الأمريكية.